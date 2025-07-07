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Молодежные турниры
07 июля 2025, 02:59 | Обновлено 07 июля 2025, 03:59
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Кривбасс выиграл у винницкой Нивы в финале Кубка регионов U-13

В УАФ провели новый детско-юношеский турнир

07 июля 2025, 02:59 | Обновлено 07 июля 2025, 03:59
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0
Кривбасс выиграл у винницкой Нивы в финале Кубка регионов U-13
УАФ

Финальные матчи Кубка регионов, нового детского турнира УАФ, прошли на НТК им. Баннікова в Киеве.

Благодаря тесному сотрудничеству с региональными ассоциациями футбола, УАФ удалось впервые организовать и провести новый детский турнир. Участниками первых соревнований стали спортивные клубы, которые по итогам региональных чемпионатов сезона 2024/25 заняли первые места в возрастной категории U-13 (2012 г.р.).

Турнир проводится в три этапа: групповой; 1/4 финала и финальный раунд. По результатам двух этапов в матчах за призовые места сыграли команды из Киева, а также Волынской, Винницкой и Днепропетровской областей.

Финальный турнир прошел 5–6 июля в Учебно-тренировочном комплексе подготовки юношеских и юниорских сборных команд Украины по футболу.

Криворожское УФК Кривбасс обыграло винницкую Ниву (3:0) в финале Кубка регионов U-13. В матче за бронзу ФЦ Ковель победил СДЮСШ Змина Киев (1:0).

Кубок регионов U-13

Киев, НТК им. Банникова, 5–6 июля

Полуфинал, 5 июля. 11:00. УФК Кривбасс Кривой Рог – СДЮСШ Змина Киев – 3:0

Полуфинал, 5 июля. 14:00. ФЦ Ковель – КЗ ВОДЮСШ Нива Винница – 3:4

Матч за бронзу, 6 июля. СДЮСШ Змина Киев – ФЦ Ковель – 0:1

Финал, 6 июля. УФК Кривбасс Кривой Рог – КЗ ВОДЮСШ Нива Винница – 3:0

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детско-юношеский футбол ДЮФЛУ Кривбасс Кривой Рог Нива Винница Ковель
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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