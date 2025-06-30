Киевское Динамо завоевало пять чемпионских титулов за один сезон
Столичные команды выиграли, помимо УПЛ, чемпионаты U-14, U-16, U-17 и U-19
Киевское «Динамо» подвело итоги сверхуспешного сезона 2024/25, который стал настоящим триумфом для клубной академии и молодежных команд.
Столичный клуб завоевал сразу 5 чемпионских титулов в разных возрастных категориях, продемонстрировав доминирование на юношеском уровне украинского футбола.
Динамовцы стали чемпионами Украины в соревнованиях ДЮФЛУ среди команд U-14, U-16 и U-17, а также выиграли национальное первенство в категории U-19.
Главным достижением сезона стал триумф первой команды в Украинской Премьер-лиге, где бело-синие вернули себе чемпионское звание. В честь 30-й победы в национальных чемпионатах логотип клуба теперь украшен тремя звездами.
Сезон 2024/25 «Динамо» завершило с 5 титулами, что стало подтверждением системной работы клуба по воспитанию молодежи и стабильных результатов на всех уровнях.
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