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Молодежные турниры
28 июня 2025, 18:47 | Обновлено 28 июня 2025, 18:51
247
2

Динамо U-16 стало чемпионом ДЮФЛУ, обыграв в финале ЛНЗ U-16

Третье место занял Шахтер U-16, одолев в матче за бронзу Кривбасс U-16

28 июня 2025, 18:47 | Обновлено 28 июня 2025, 18:51
247
2
Динамо U-16 стало чемпионом ДЮФЛУ, обыграв в финале ЛНЗ U-16
УАФ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ завершился 28 июня на стадионе Мункач в Мукачево.

Динамо Киев U-16 стало победителем ДЮФЛУ среди юношей U-16, обыграв в финале ЛНЗ Черкассы U-16 со счетом 3:0.

Третье место занял донецкий Шахтер U-16, одолев в матче за бронзу ДЮСШ ФА Кривбасс Кривой Рог U-16 со счетом 4:0.

Днем ранее в полуфинале Динамо Киев U-16 переиграло ДЮСШ ФА Кривбасс Кривой Рог U-16 (3:0), а ЛНЗ Черкассы U-16 по пенальти взял верх над Шахтером Донецк U-16 (1:1, пен. 4:2).

Во время торжественной церемонии награждения организаторы вручили индивидуальные награды игрокам. Лучшим нападающим финального турнира был признан динамовец Станислав Онисько. А приз лучшему игроку получил Ярослав Буравцов.

13:30. Финал. Динамо Киев U-16 – ЛНЗ Черкассы U-16 – 3:0

Голы: Онисько, 26, Бурлака, 58 (автогол), Квиквинія, 80 (пен)

Динамо: 1. Пожар, 2. Сорочинский, 5. Соломченко, 6. Царичанський, 17. Паринов, 4. Гурин, 10. Дячок (22. Климюк, 77), 11. Буравцов (24. Онищенко, 62), 9. Титенко (7. Квиквиния, 63), 18. Онисько (25. Яворенко, 70), 21. Юрченко (19. Абрамов, 80).

Предупреждения: Пилипей, 47, Шаповалов, 55, Доник, 57, Бурлака, 64, Карпенко, 70, Ливляс, 77.

11:00. Матч за 3 место. ДЮСШ ФА Кривбасс U-16 – Шахтер Донецк U-16 – 0:4

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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк детско-юношеский футбол Шахтер Донецк U-16 Динамо Киев U-16 ДЮФЛУ Мункач Мукачево Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Дуже важлива новина - вдруге за годину. Приємно. Але чому тоді не жирним, не в топі, не на головній ))
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+1
avk2307
Динамівців з Перемогою!!!! Практично все в цьому сезоні за Динамо!!!
Якби чемпіоном став клуб з села Щасливе, то знизу б додали всі вікові категорії де стали б вони чемпіонами.
А тут забули)
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+1
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