Молодежные турниры27 июня 2025, 13:30 | Обновлено 27 июня 2025, 13:36
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Финал четырех ДЮФЛУ U-16. Полуфиналы. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит в Мукачево
27 июня 2025, 13:30 | Обновлено 27 июня 2025, 13:36
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Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.
Смотрите 27 июня полуфинальные матчи в решающем турнире четырех команд ДЮФЛУ среди юношей U-16.
В полуфиналах играют: Динамо Киев U-16 – ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-16, ЛНЗ Черкассы U-16 – Шахтер Донецк U-16.
11:00. Динамо Киев U-16 – ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-16 – 3:0
13:30. ЛНЗ Черкассы U-16 – Шахтер Донецк U-16
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