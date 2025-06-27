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Молодежные турниры
27 июня 2025, 13:30 | Обновлено 27 июня 2025, 13:36
299
0

Финал четырех ДЮФЛУ U-16. Полуфиналы. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит в Мукачево

27 июня 2025, 13:30 | Обновлено 27 июня 2025, 13:36
299
0
Финал четырех ДЮФЛУ U-16. Полуфиналы. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.

Смотрите 27 июня полуфинальные матчи в решающем турнире четырех команд ДЮФЛУ среди юношей U-16.

В полуфиналах играют: Динамо Киев U-16 – ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-16, ЛНЗ Черкассы U-16 – Шахтер Донецк U-16.

11:00. Динамо Киев U-16 – ДЮСШ ФА Кривбас Кривой Рог U-16 – 3:0

13:30. ЛНЗ Черкассы U-16 – Шахтер Донецк U-16

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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