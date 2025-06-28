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28 июня 2025, 09:57 | Обновлено 28 июня 2025, 10:03
153
0

Динамо U-16 – ЛНЗ U-16. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 июня видеотрансляцию финального матча соревнований

28 июня 2025, 09:57 | Обновлено 28 июня 2025, 10:03
153
0
Динамо U-16 – ЛНЗ U-16. Финал ДЮФЛУ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит на стадионе Мункач в Мукачево.

Смотрите 28 июня финальный матч ДЮФЛУ среди юношей U-16 между командами Динамо Киев U-16 и ЛНЗ Черкассы U-16

В полуфинале Динамо Киев U-16 переиграло ДЮСШ ФА Кривбасс Кривой Рог U-16 (3:0), а ЛНЗ Черкассы U-16 по пенальти взял верх над Шахтером Донецк U-16 (1:1, пен. 4:2).

Видеотрансляция матчей доступна на официальном YouTube-канале УАФ.

13:30. Финал. Динамо Киев U-16 – ЛНЗ Черкассы U-16

11:00. Матч за 3 место. Шахтер Донецк U-16 – ДЮСШ ФА Кривбасс Кривой Рог U-16

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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