  4. Рома заблокировала трансфер Довбика в именитый клуб. Стала известна причина
Испания
09 августа 2025, 18:44 | Обновлено 09 августа 2025, 19:30
Рома заблокировала трансфер Довбика в именитый клуб. Стала известна причина

Артем заинтересовал «Вильярреал»

Рома заблокировала трансфер Довбика в именитый клуб. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

В последние дни к «Роме» обратился «Вильярреал». Однако «волки» заблокировали этот трансфер, ведь финансовое предложение испанцев их не устроило. Отмечалось, что «волки» хотят получить минимум 30-40 миллионов евро. Весомым фактором является то, что «Рома» должна заплатить «Жироне» 10% от будущего трансфера Артема. Из-за этого «волки» повысили ценник.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Исак в ярости. Ньюкасл сообщил, что трансфера в Ливерпуль не будет
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Фабрегас подписал в Комо 36 игроков за последние два сезона
