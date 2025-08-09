Рома заблокировала трансфер Довбика в именитый клуб. Стала известна причина
Артем заинтересовал «Вильярреал»
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.
В последние дни к «Роме» обратился «Вильярреал». Однако «волки» заблокировали этот трансфер, ведь финансовое предложение испанцев их не устроило. Отмечалось, что «волки» хотят получить минимум 30-40 миллионов евро. Весомым фактором является то, что «Рома» должна заплатить «Жироне» 10% от будущего трансфера Артема. Из-за этого «волки» повысили ценник.
В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
