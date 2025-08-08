Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1. После завершения этого противостояния главный тренер «бело-синих» оценил победу команды:

– Вы отреагировали на пропущенный гол «Руха» так, будто львовский клуб сравнял счет. Это ваша такая реакция, как голкипера?

– Я всегда хочу, чтобы они были идеальными и стремились быть совершенными. Чтобы они об этом мечтали и к этому упорно шли. Тогда они будут получать максимум от жизни и от игры.

Я говорил: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть. Если у вас нет сил и желания, вы не будете играть». Нельзя играть в футбол, если у вас нет страсти. Сегодня я это видел. Надеюсь, что за три дня подготовки они этот пыл еще приумножат, – рассказал Шовковский.