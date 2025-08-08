Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 21:12 |
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»

Главный тренер киевского «Динамо» оценил разгромную победу в чемпионате Украины

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1. После завершения этого противостояния главный тренер «бело-синих» оценил победу команды:

– Вы отреагировали на пропущенный гол «Руха» так, будто львовский клуб сравнял счет. Это ваша такая реакция, как голкипера?

– Я всегда хочу, чтобы они были идеальными и стремились быть совершенными. Чтобы они об этом мечтали и к этому упорно шли. Тогда они будут получать максимум от жизни и от игры.

Я говорил: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть. Если у вас нет сил и желания, вы не будете играть». Нельзя играть в футбол, если у вас нет страсти. Сегодня я это видел. Надеюсь, что за три дня подготовки они этот пыл еще приумножат, – рассказал Шовковский.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
