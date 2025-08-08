Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 августа 2025, 18:13 | Обновлено 08 августа 2025, 18:18
Дальше – медосмотр. Инсайдер сообщил, когда Забарный отправится в Париж

По информации Бена Джейкобса, осталось уладить юридические формальности

Дальше – медосмотр. Инсайдер сообщил, когда Забарный отправится в Париж
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в чемпионате Франции – трансфер 22-летнего футболиста в ПСЖ подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике ждет украинского игрока до 13 августа, когда состоится Суперкубок УЕФА. ПСЖ, который победил в Лиге чемпионов, выйдет на поле против обладателя Лиги Европы, английского «Тоттенхэма».

Энрике надеется, что защитник успеет провести несколько тренировок и будет в заявке на важный матч.

Известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что Забарный отправится в Париж после того, как стороны уладят последние формальности будущего соглашения.

ПСЖ и «Борнмут» договорились о всех деталях трансфера, остались юридические формальности. После этого, футболист сразу полетит в Париж, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с чемпионами Лиги 1.

Николай Титюк
