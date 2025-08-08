Дальше – медосмотр. Инсайдер сообщил, когда Забарный отправится в Париж
По информации Бена Джейкобса, осталось уладить юридические формальности
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в чемпионате Франции – трансфер 22-летнего футболиста в ПСЖ подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике ждет украинского игрока до 13 августа, когда состоится Суперкубок УЕФА. ПСЖ, который победил в Лиге чемпионов, выйдет на поле против обладателя Лиги Европы, английского «Тоттенхэма».
Энрике надеется, что защитник успеет провести несколько тренировок и будет в заявке на важный матч.
Известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что Забарный отправится в Париж после того, как стороны уладят последние формальности будущего соглашения.
ПСЖ и «Борнмут» договорились о всех деталях трансфера, остались юридические формальности. После этого, футболист сразу полетит в Париж, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с чемпионами Лиги 1.
🚨 Exclusive: PSG reach an agreement in principle with Bournemouth for Illia Zabarnyi worth €63m plus add-ons.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 8, 2025
Zabarnyi's permission to travel is imminent pending small details.
🤝 @alex_crook pic.twitter.com/6e2lJdkFu9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший защитник сборной Украины высказался о хавбеке «Шахтере»
Джозеф Паркер является обязательным претендентом для Александра