Дальше – медосмотр. Инсайдер сообщил, когда Забарный отправится в Париж

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в чемпионате Франции – трансфер 22-летнего футболиста в ПСЖ подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике ждет украинского игрока до 13 августа, когда состоится Суперкубок УЕФА. ПСЖ, который победил в Лиге чемпионов, выйдет на поле против обладателя Лиги Европы, английского «Тоттенхэма».

Энрике надеется, что защитник успеет провести несколько тренировок и будет в заявке на важный матч.

Известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что Забарный отправится в Париж после того, как стороны уладят последние формальности будущего соглашения.

ПСЖ и «Борнмут» договорились о всех деталях трансфера, остались юридические формальности. После этого, футболист сразу полетит в Париж, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с чемпионами Лиги 1.