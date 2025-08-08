Франция08 августа 2025, 17:35 | Обновлено 08 августа 2025, 17:38
Стало известно, когда будет возобновлен матч между Полтавой и Вересом
В Кропивницком прозвучал сигнал отбоя
8 августа стартовал второй тур Украинской Премьер-лиги с поединка между «Полтавой» и «Вересом».
Местом проведения встречи стал стадион «Звезда» в Кропивницком. Главный судья – Денис Резников (Каменское).
На 80-й минуте при счете 1:0 в пользу «Полтавы» поединок был приостановлен из-за сигнала воздушной тревоги.
Сейчас в городе Кропивницкий прозвучал отбой. Матч между клубами будет возобновлен в 17:45 по киевскому времени.
