Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, когда будет возобновлен матч между Полтавой и Вересом
Франция
08 августа 2025, 17:35 | Обновлено 08 августа 2025, 17:38
Стало известно, когда будет возобновлен матч между Полтавой и Вересом

В Кропивницком прозвучал сигнал отбоя

Стало известно, когда будет возобновлен матч между Полтавой и Вересом
УПЛ

8 августа стартовал второй тур Украинской Премьер-лиги с поединка между «Полтавой» и «Вересом».

Местом проведения встречи стал стадион «Звезда» в Кропивницком. Главный судья – Денис Резников (Каменское).

На 80-й минуте при счете 1:0 в пользу «Полтавы» поединок был приостановлен из-за сигнала воздушной тревоги.

Сейчас в городе Кропивницкий прозвучал отбой. Матч между клубами будет возобновлен в 17:45 по киевскому времени.

По теме:
Всем в укрытие. Матч между Полтавой и Вересом остановлен из-за тревоги
Арда ТУРАН: «Шахтер играет в такой футбол, что стоит его смотреть»
Рух и Динамо назвали стартовые составы на матч Украинской Премьер-лиги
Полтава чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полтава - Верес
