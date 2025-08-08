Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 августа 2025, 17:05 |
Список самых дорогих игроков, которые не попали в список номинантов на ЗМ

Самым дорогим в рейтинге стал английский нападающий «Арсенала»

Список самых дорогих игроков, которые не попали в список номинантов на ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Как сообщалось ранее, лидером среди самых дорогих номинантов на «Золотой мяч» стал нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Если же говорить о самых дорогих игроках, которые не попали в список претендентов на эту награду, то на вершине рейтинга оказался 23-летний английский игрок лондонского «Арсенала» Букайо Сака, которого сейчас оценивают в 150 миллионов евро.

В тройку лидеров также вошли 22-летний немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (140 млн) и 27-летний уругвайский хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде (130 млн).

В топ-5 оказались также шведский нападающий Александр Исак (25 лет, «Ньюкасл», 120 млн) и испанский хавбек Родри (29 лет, «Манчестер Сити», 110 млн).

