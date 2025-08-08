Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 18:05 | Обновлено 08 августа 2025, 19:18
0

Рух – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок второго тура Украинской Премьер-лиги состоится 8 августа в 18:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Рух Львов – Динамо Киев

8 августа проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига, 2-й тур. 8 августа

Рух – Динамо – 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин

ГОЛ, 0:2! Холод, 47 мин (автогол)

ВИДЕО. 2:0 во Львове. Рух помог Динамо и забил в собственные ворота
Виталий ГРУША: «Настраиваемся на положительный результат»
Александрия планирует подписать игрока Динамо, который не нужен Шовковскому
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
