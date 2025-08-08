Рух – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок второго тура Украинской Премьер-лиги состоится 8 августа в 18:00 по киевскому времени
8 августа проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».
Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига, 2-й тур. 8 августа
Рух – Динамо – 0:1 (обновляется)
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин
ГОЛ, 0:2! Холод, 47 мин (автогол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок второго тура чемпионата состоится 8 августа в 18:00 по киевскому времени
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций