Рух – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 августа проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига, 2-й тур. 8 августа

Рух – Динамо – 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин

ГОЛ, 0:2! Холод, 47 мин (автогол)