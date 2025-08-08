Полтава – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 августа в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полтава» из одноименного города и «Верес» из Ровно.

Местом поединка футбольных команд стал стадион «Зирка» в Кропивницком.

Матч обслуживает арбитр Денис Резников из города Каменское.

Оба клуба имеют по ноль очков в турнирной таблице после первого тура УПЛ: «Полтава» проиграла львовскому «Руху» (1:2), «Верес» уступил киевскому «Динамо» – 0:1.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур, 8 августа

«Полтава» – «Верес» – 1:0 (обновляется)

ГОЛ! 1:0, Веремиенко, 34 мин