Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 16:17 |
164
0

Полтава – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 серпня проходит матч 2-го тура чемпионата Украины

08 августа 2025, 16:17
164
0
Полтава – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Верес

8 августа в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полтава» из одноименного города и «Верес» из Ровно.

Местом поединка футбольных команд стал стадион «Зирка» в Кропивницком.

Матч обслуживает арбитр Денис Резников из города Каменское.

Оба клуба имеют по ноль очков в турнирной таблице после первого тура УПЛ: «Полтава» проиграла львовскому «Руху» (1:2), «Верес» уступил киевскому «Динамо» – 0:1.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур, 8 августа

«Полтава» – «Верес» – 1:0 (обновляется)

ГОЛ! 1:0, Веремиенко, 34 мин

Полтава чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полтава - Верес видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
