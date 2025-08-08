Двухкратный победитель ЛЧ и чемпион Европы нашел себе новый клуб в Италии
Альваро Мората присоединится к «Комо»
Испанский нападающий «Милана» Альваро Мората вскоре перейдет в «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб Серии А заплатит 5 миллионов евро турецкому «Галатасараю» за разрыв арендного соглашения, после чего 32-летний футболист вернется в состав «россонери» и сразу перейдет в «Комо» на правах аренды с обязательной опцией выкупа.
В сезоне 2024/25 Альваро Мората провел 41 матч в составе «Милана» и «Галатасарая», отличившись 13 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
🚨🔵 Álvaro Morata to Como, here we go! Deal agreed with Galatasaray for fee close to €5m as compensation to break the loan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
Authorization for medical and travel next:
Como will now sign Morata from AC Milan on loan with obligation to buy.
Morata only wanted Como. 🇪🇸 pic.twitter.com/HkicN8OAlX
