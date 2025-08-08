Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Двухкратный победитель ЛЧ и чемпион Европы нашел себе новый клуб в Италии
Италия
08 августа 2025, 12:13
Двухкратный победитель ЛЧ и чемпион Европы нашел себе новый клуб в Италии

Альваро Мората присоединится к «Комо»

Двухкратный победитель ЛЧ и чемпион Европы нашел себе новый клуб в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Испанский нападающий «Милана» Альваро Мората вскоре перейдет в «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Серии А заплатит 5 миллионов евро турецкому «Галатасараю» за разрыв арендного соглашения, после чего 32-летний футболист вернется в состав «россонери» и сразу перейдет в «Комо» на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

В сезоне 2024/25 Альваро Мората провел 41 матч в составе «Милана» и «Галатасарая», отличившись 13 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
