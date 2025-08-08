«Понравилось ощущение». Синнер рассказал, есть ли у него проблемы с локтем

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о том, есть ли еще у него проблемы с локтем:

«Локоть в порядке. Сегодня я впервые надел рукав, потому что мне понравилось ощущение от него», — сказал Синнер журналистам в среду в Огайо. «Она дает немного больше силы удара по мячу, она немного более стабильна. Это мое мнение, и она мне понравилась на Уимблдоне. Мне нужно посмотреть, как она будет вести себя в очень жаркой и влажной погоде, потому что это немного другое, так что я буду это учитывать, но мне очень нравится ощущение чистого удара, которое она дает».

Повреждение итальянец получил в 1/8 финала Уимблдона с Григором Димитровым.

