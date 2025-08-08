Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Понравилось ощущение». Синнер рассказал, есть ли у него проблемы с локтем
ATP
08 августа 2025, 11:44
«Понравилось ощущение». Синнер рассказал, есть ли у него проблемы с локтем

Итальянский теннисист уже восстановился

«Понравилось ощущение». Синнер рассказал, есть ли у него проблемы с локтем
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о том, есть ли еще у него проблемы с локтем:

«Локоть в порядке. Сегодня я впервые надел рукав, потому что мне понравилось ощущение от него», — сказал Синнер журналистам в среду в Огайо. «Она дает немного больше силы удара по мячу, она немного более стабильна. Это мое мнение, и она мне понравилась на Уимблдоне. Мне нужно посмотреть, как она будет вести себя в очень жаркой и влажной погоде, потому что это немного другое, так что я буду это учитывать, но мне очень нравится ощущение чистого удара, которое она дает».

Повреждение итальянец получил в 1/8 финала Уимблдона с Григором Димитровым.

Ранее сообщалось о том, что был обнародован официальный постер турнира Six Kings Slam.

Янник Синнер
Даниил Кирияка Источник: ATP Tour
