Украинцы забили 50-й мяч в Лиге конференций
Автором юбилейного гола стал Богдан Леднев
Гол 27-летнего хавбека «Полесья» Богдана Леднева в матче с «Пакшем» стал 50-м для украинских клубов в Лиге конференций. 27 мячей наши команды забили дома, 23 - в гостях. 16 раз поражали ворота соперников игроки «Зари», 11 - «Днепра-1», 10 - «Ворсклы», 9 - «Полесья» и 4 - «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в Лиге конференций
|
Гол
|
Дата
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
22.07.2021
|
КР2
|
Ибрахим КАНЕ
|
Ворскла
|
КуПС
|
26' (1:1)
|
2:2
|
10-й
|
21.07.2022
|
КР2
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
АИК
|
4' (1:0)
|
3:2
|
20-й
|
13.10.2022
|
ГТ
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
Вадуц
|
90+1' (2:1)
|
2:1
|
30-й
|
24.08.2023
|
КР4
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
Бешикташ
|
66' (2:2)
|
2:3
|
40-й
|
14.12.2023
|
ГТ
|
Петар МИЧИН
|
Заря
|
Брейдаблик
|
19' (3:0)
|
4:0
|
50-й
|
07.08.2025
|
КР3
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Полесье
|
Пакш
|
59' (3:0)
|
3:0
ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джозеф Паркер является обязательным претендентом для Александра
Эгиналду привлекает внимание римской «Ромы»