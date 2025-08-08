Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы забили 50-й мяч в Лиге конференций
Лига конференций
08 августа 2025, 11:27 |
74
0

Украинцы забили 50-й мяч в Лиге конференций

Автором юбилейного гола стал Богдан Леднев

08 августа 2025, 11:27 |
74
0
Украинцы забили 50-й мяч в Лиге конференций
facebook.com/fcpolissya

Гол 27-летнего хавбека «Полесья» Богдана Леднева в матче с «Пакшем» стал 50-м для украинских клубов в Лиге конференций. 27 мячей наши команды забили дома, 23 - в гостях. 16 раз поражали ворота соперников игроки «Зари», 11 - «Днепра-1», 10 - «Ворсклы», 9 - «Полесья» и 4 - «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в Лиге конференций

Гол

Дата

Стадия

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

22.07.2021

КР2

Ибрахим КАНЕ

Ворскла

КуПС

26' (1:1)

2:2

10-й

21.07.2022

КР2

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

АИК

4' (1:0)

3:2

20-й

13.10.2022

ГТ

Артем ДОВБИК

Днепр-1

Вадуц

90+1' (2:1)

2:1

30-й

24.08.2023

КР4

Назар ВОЛОШИН

Динамо

Бешикташ

66' (2:2)

2:3

40-й

14.12.2023

ГТ

Петар МИЧИН

Заря

Брейдаблик

19' (3:0)

4:0

50-й

07.08.2025

КР3

Богдан ЛЕДНЕВ

Полесье

Пакш

59' (3:0)

3:0

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

По теме:
Шахтер оформил ничейный юбилей
Буткевич заговорил о маньяке после победы Полесья в Лиге конференций
Лидер Пакша: «Должны признать, что Полесье оказалось явно лучшей командой»
Лига конференций Богдан Леднев Полесье Житомир Пакш цифры и факты
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08 августа 2025, 08:20 3
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом

Джозеф Паркер является обязательным претендентом для Александра

Легионер Шахтера привлекает внимание топ-клуба. Там играет украинец
Футбол | 08 августа 2025, 10:39 0
Легионер Шахтера привлекает внимание топ-клуба. Там играет украинец
Легионер Шахтера привлекает внимание топ-клуба. Там играет украинец

Эгиналду привлекает внимание римской «Ромы»

Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Футбол | 07.08.2025, 23:59
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08.08.2025, 07:01
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08.08.2025, 07:36
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 1
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем