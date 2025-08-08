Украинцы забили 50-й мяч в Лиге конференций

Гол 27-летнего хавбека «Полесья» Богдана Леднева в матче с «Пакшем» стал 50-м для украинских клубов в Лиге конференций. 27 мячей наши команды забили дома, 23 - в гостях. 16 раз поражали ворота соперников игроки «Зари», 11 - «Днепра-1», 10 - «Ворсклы», 9 - «Полесья» и 4 - «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в Лиге конференций

Гол Дата Стадия Автор гола Клуб Соперник Минута Счет 1-й 22.07.2021 КР2 Ибрахим КАНЕ Ворскла КуПС 26' (1:1) 2:2 10-й 21.07.2022 КР2 Руслан СТЕПАНЮК Ворскла АИК 4' (1:0) 3:2 20-й 13.10.2022 ГТ Артем ДОВБИК Днепр-1 Вадуц 90+1' (2:1) 2:1 30-й 24.08.2023 КР4 Назар ВОЛОШИН Динамо Бешикташ 66' (2:2) 2:3 40-й 14.12.2023 ГТ Петар МИЧИН Заря Брейдаблик 19' (3:0) 4:0 50-й 07.08.2025 КР3 Богдан ЛЕДНЕВ Полесье Пакш 59' (3:0) 3:0

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.