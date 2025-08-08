Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Favbet становится официальным партнером ФК Колос
Чемпионат Украины
08 августа 2025, 09:32 | Обновлено 08 августа 2025, 09:38
48
0

Favbet становится официальным партнером ФК Колос

В сезоне 2025/26 компания поддерживает уже 6 клубов

08 августа 2025, 09:32 | Обновлено 08 августа 2025, 09:38
48
0
Favbet становится официальным партнером ФК Колос

Favbet официально стал официальным партнером клуба, который с гордостью защищает честь Киевской области в Украинской Премьер-лиге. Отныне логотип бренда будет украшать форму игроков на матчах УПЛ.

«Колос» в 2012 году основал Андрей Засуха. Годами усердного труда «Колос» пробился в высший дивизион и удерживает там свои позиции. Их история является примером для украинского футбола.

«Это партнерство в первую очередь о ценностях и общем видении. Мы объединяемся с "Колосом", чтобы сделать футбол ярче и интереснее для болельщиков», — отметил Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу Favbet.

Favbet и «Колос» готовят ряд мероприятий для фанатов — от совместных акций и встреч до интерактивных событий, которые помогут сблизить команду с болельщиками.

«Мы рядом с теми, кто играет до конца и не сдается. "Колос" — именно такая команда. Уверены, что впереди будет много ярких матчей и громких побед», — комментирует основатель FAVBET Андрей Матюха.

Сегодня Favbet является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола. Компания поддерживает пять клубов УПЛ: «Шахтер», «Кривбасс», «Рух», «Оболонь» и «ЛНЗ», а в первой лиге — «Левый Берег». И вот теперь к этому списку добавился «Колос». Компания активно способствует развитию инфраструктуры, молодежных команд и фанатских сообществ.

«Для нас это сотрудничество — не просто партнерство, а союз единомышленников. Favbet разделяет наши ценности, верит в развитие клуба и готов инвестировать в будущее. Мы начали новый сезон вместе с нашим новым партнером — с победы. Верим, что впереди еще больше ярких матчей и эмоций для наших болельщиков. С "Колосом" в сердце — вместе к новым победам!» — отметил генеральный директор ФК «Колос» Евгений Евсеев.


Фото: Предоставлено ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбасс»

Прошлый сезон УПЛ «Колос» завершил на 10-м месте. В этом году подопечные Руслана Костышина намерены показать сильную игру и дать достойный бой более опытным командам чемпионата.

Фото: Предоставлено ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбасс»

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

По теме:
Склоним головы. Экс-футболист Буковины и Пробоя погиб на Донетчине
Склоним головы. 11 лет назад зверски убили 16-летнего вратаря Краматорска
Склоним головы. «Погиб, но нажмурил очень много врагов»
футбол чемпионат Украины
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08 августа 2025, 08:20 3
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом

Джозеф Паркер является обязательным претендентом для Александра

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08 августа 2025, 07:36 5
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала

Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе

Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Футбол | 08.08.2025, 08:38
Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07.08.2025, 20:16
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»
Футбол | 07.08.2025, 11:44
Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»
Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
07.08.2025, 04:05 5
Теннис
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 123
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем