Буткевич заговорил о маньяке после победы Полесья в Лиге конференций

Житомирское «Полесье» убедительно обыграло венгерский «Пакш» (3:0) в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций.

После игры в раздевалку зашел президент житомирских «волков» Геннадий Буткевич, который поблагодарил футболистов и тренерский штаб своей команды.

Функционер продолжает придерживаться традиций, рассказывая анекдот после каждого победного матча: «После слов Софии Львовны – «И это все?» – сексуальный маньяк покраснел», – сказал Буткевич.

На нашем сайте доступен обзор матча Полесья – Пакш, где подопечные Руслана Ротаня не оставили шансов сопернику.