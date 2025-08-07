Сон Хын Мин – самый дорогой трансфер в истории MLS

Как сообщалось ранее, корейский нападающий Сон Хин Мин официально стал игроком американского «Лос-Анджелеса».

Его бывший клуб, «Тоттенхэм», получил за продажу корейца 22 миллиона евро. Такая сумма сделала корейца самым дорогим приобретением в истории MLS.

Предыдущим лидером был ивуарийский футболист Эммануэль Латте-Лат, который перешел из английского «Мидлсбро» в «Атланту Юнайтед» за 21.3 млн.

В пятерку самых дорогих трансферов в истории MLS также вошли: Кевин Денке («Цинциннати», 15.3 млн), Тьяго Альмада («Атланта», 14.5 млн) и Хосеф Мартинес («Атланта», 14.5 млн).