Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги

Правый защитник Шахтера Гиорги Гочолеишвили отправился в аренду в клуб Бундеслиги Гамбург, где игрок сборной Грузии проведет сезон 2025/26.

По информации Transfermarkt, арендное соглашение принесет украинскому клубу 2,5 миллиона евро. Интересно, что такую сумму Шахтер заработал, когда отдавал Гочолеишвили в аренду Копенгагену.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 4 матча, однако в Шахтере на этой же позиции действуют Ефим Конопля и Винисиус Тобиас.