Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 18:41 |
426
1

Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги

Гочолеишвили принесет 2,5 миллиона евро

07 августа 2025, 18:41 |
426
1
Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
ФК Шахтер. Гиорги Гочолеишвили

Правый защитник Шахтера Гиорги Гочолеишвили отправился в аренду в клуб Бундеслиги Гамбург, где игрок сборной Грузии проведет сезон 2025/26.

По информации Transfermarkt, арендное соглашение принесет украинскому клубу 2,5 миллиона евро. Интересно, что такую сумму Шахтер заработал, когда отдавал Гочолеишвили в аренду Копенгагену.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 4 матча, однако в Шахтере на этой же позиции действуют Ефим Конопля и Винисиус Тобиас.

По теме:
Экс-звезда Динамо ждет фиаско Шахтера в Лиге Европы: «Это не моя команда»
Спортивный врач рассказал о травме Траоре и назвал сроки восстановления
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок сборной Украины сменил клубную прописку
Гиорги Гочолеишвили Шахтер Донецк Гамбург трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Бокс | 06 августа 2025, 23:34 0
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»

«Железный Майк» – о Джордже Формане

14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава
Футбол | 07 августа 2025, 18:29 0
14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава
14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава

Бабич ждет новичков в составе Ворсклы

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06.08.2025, 22:40
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06.08.2025, 22:43
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Футбол | 07.08.2025, 15:12
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
wojsergivan
а сколько налогов заплатил ахметка за это?
Ответить
0
Популярные новости
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 7
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 412
Футбол
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 141
Футбол
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем