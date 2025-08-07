Украина. Премьер лига07 августа 2025, 18:41 |
426
1
Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
Гочолеишвили принесет 2,5 миллиона евро
07 августа 2025, 18:41 |
426
1
Правый защитник Шахтера Гиорги Гочолеишвили отправился в аренду в клуб Бундеслиги Гамбург, где игрок сборной Грузии проведет сезон 2025/26.
По информации Transfermarkt, арендное соглашение принесет украинскому клубу 2,5 миллиона евро. Интересно, что такую сумму Шахтер заработал, когда отдавал Гочолеишвили в аренду Копенгагену.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 4 матча, однако в Шахтере на этой же позиции действуют Ефим Конопля и Винисиус Тобиас.
а сколько налогов заплатил ахметка за это?
