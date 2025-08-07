Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер Манчестер Сити привлекает внимание топ-клуба
Англия
07 августа 2025, 18:06 |
342
0

Вингер Манчестер Сити привлекает внимание топ-клуба

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Савио

07 августа 2025, 18:06 |
342
0
Вингер Манчестер Сити привлекает внимание топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио привлекает внимание «Тоттенхэма», сообщает GiveMeSport.

По информации источника, после продажи Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес», лондонский куб ищет усиление линии атаки и нацелился на подписание 21-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Савио провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что самый дорогой игрок в истории «Ман Сити» нашел новый клуб.

По теме:
Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок сборной Украины сменил клубную прописку
14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава
Савио Морейра Тоттенхэм Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше
Футбол | 07 августа 2025, 12:10 6
Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше
Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше

Sport.ua представляет соперника украинского «Полесья» в Лиге конференций-2025/26

Экс-тренер Белоцерковца: «Всі його знали лише з позитивної стонони»
Футбол | 07 августа 2025, 18:48 0
Экс-тренер Белоцерковца: «Всі його знали лише з позитивної стонони»
Экс-тренер Белоцерковца: «Всі його знали лише з позитивної стонони»

Василий Баранов тренировал игрока в юношеском составе «Зари»

Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Футбол | 06.08.2025, 19:39
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06.08.2025, 22:40
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 141
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 6
Бокс
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем