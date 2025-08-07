Вингер Манчестер Сити привлекает внимание топ-клуба
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Савио
Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио привлекает внимание «Тоттенхэма», сообщает GiveMeSport.
По информации источника, после продажи Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес», лондонский куб ищет усиление линии атаки и нацелился на подписание 21-летнего футболиста.
В прошедшем сезоне Савио провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что самый дорогой игрок в истории «Ман Сити» нашел новый клуб.
