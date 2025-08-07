Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мюллер vs Сон Хын Мин. Чья карьера была более успешной?
Major League Soccer
07 августа 2025, 14:28 |
179
1

Мюллер vs Сон Хын Мин. Чья карьера была более успешной?

Сравним звездных новичков команд MLS по ключевым показателям

07 августа 2025, 14:28 |
179
1
Мюллер vs Сон Хын Мин. Чья карьера была более успешной?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу два звездных футболиста пополнили составы команд MLS.

Томас Мюллер стал игроком «Ванкувер Уайткепс», а Сон Хын Мин – «Лос-Анджелеса».

Transfermarkt сравнил двух футболистов по ключевым показателям. Статистика говорит о полном преимуществе Томаса Мюллера по достижениям.

Количество матчей на клубном уровне

  • 756 – Томас Мюллер
  • 619 – Сон Хын Мин

Голы, забитые на клубном уровне

  • 250 – Томас Мюллер
  • 222 – Сон Хын Мин

Ассисты, осуществленные на клубном уровне

  • 276 – Томас Мюллер
  • 115 – Сон Хын Мин

Титулы, выигранные на клубном уровне

  • 33 – Томас Мюллер
  • 1 – Сон Хын Мин
По теме:
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил защитника в аренду в Первую лигу
Major League Soccer (MLS) Томас Мюллер Сон Хын Мин Лос-Анджелес (MLS) Ванкувер Уайткэпс статистика Transfermarkt трансферы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06 августа 2025, 22:40 8
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти

Ефим Конопля хочет улучшенный контракт

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 1
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Серветт – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 15:09
Серветт – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Серветт – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 07.08.2025, 10:30
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06.08.2025, 22:43
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchik
Ха ха ха бл..
Ответить
+1
Популярные новости
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 8
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 29
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 29
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 6
Бокс
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем