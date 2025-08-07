Мюллер vs Сон Хын Мин. Чья карьера была более успешной?
Сравним звездных новичков команд MLS по ключевым показателям
Сразу два звездных футболиста пополнили составы команд MLS.
Томас Мюллер стал игроком «Ванкувер Уайткепс», а Сон Хын Мин – «Лос-Анджелеса».
Transfermarkt сравнил двух футболистов по ключевым показателям. Статистика говорит о полном преимуществе Томаса Мюллера по достижениям.
Количество матчей на клубном уровне
- 756 – Томас Мюллер
- 619 – Сон Хын Мин
Голы, забитые на клубном уровне
- 250 – Томас Мюллер
- 222 – Сон Хын Мин
Ассисты, осуществленные на клубном уровне
- 276 – Томас Мюллер
- 115 – Сон Хын Мин
Титулы, выигранные на клубном уровне
- 33 – Томас Мюллер
- 1 – Сон Хын Мин
🆕 La MLS tiene dos nuevos cracks con las llegadas de Thomas Müller y de Heung-Min Son. Estos son los principales datos de sus carreras hasta ahora.— Transfermarkt.es (@TMes_news) August 7, 2025
👉 https://t.co/viwW7qMtl9#MLS #Müller #Son #LAFC #VancouverWhitecaps pic.twitter.com/H6J1PCl6dG
