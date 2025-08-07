Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ТЛУМАК: «Полесью нужно забить быстрый гол»
Лига конференций
Андрей ТЛУМАК: «Полесью нужно забить быстрый гол»

В противостоянии с Пакшем фаворитом специалист считает украинский клуб

Андрей ТЛУМАК: «Полесью нужно забить быстрый гол»
Бывший игрок «Карпат» и «Зари», а ныне один из руководителей львовского ФК Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Полесье» – «Пакш», который состоится 7 августа в словацком Прешове.

«Для футболистов «Полесья» генеральной репетицией стало противостояние в УПЛ как раз с «Карпатами» во Львове. Гости произвели сильное впечатление своей интенсивностью, хорошо организованной игрой. Чувствовалось, что полещуки прогрессируют, хотя возможно это потому, что им, в отличие от «Карпат», в связи с участием в Лиге конференций пришлось форсировать спортивную форму.

Как я оцениваю шансы «Полесья» в поединке с венгерским клубом, который не скрывает, что делает ставку на игру вторым номером? Очень многое будет зависеть от того, забьют ли подопечные Руслана Ротаня быстрый гол. Если да, то «Пакш» раскроется и возрастут шансы забить во второй раз. Я склоняюсь к тому, что «Полесье» пройдет дальше благодаря более сбалансированному составу и разнообразию действий».

Поединок «Полесье» – «Пакш» начнется в Словакии в 21:00 по киевскому времени.

Ранее Sport.ua представил соперника «Полесья» в Лиге конференций 2025/26 – венгерский «Пакш».

По теме:
У команды, которая боролась за выход в УПЛ, есть долги перед экс-игроками
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Шахтера больше козырей, чем у Панатинаикоса»
Что ждет Ротаня? Букмекеры выбрали фаворита в матче ЛК Полесье – Пакш
Artem_Ponomar
ну суперник повністю під силам Поліссю, тільки згадуючи перший матч проти Санти-Коломи то все можна від них очікувати
