Андрей ТЛУМАК: «Полесью нужно забить быстрый гол»

Бывший игрок «Карпат» и «Зари», а ныне один из руководителей львовского ФК Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Полесье» – «Пакш», который состоится 7 августа в словацком Прешове.

«Для футболистов «Полесья» генеральной репетицией стало противостояние в УПЛ как раз с «Карпатами» во Львове. Гости произвели сильное впечатление своей интенсивностью, хорошо организованной игрой. Чувствовалось, что полещуки прогрессируют, хотя возможно это потому, что им, в отличие от «Карпат», в связи с участием в Лиге конференций пришлось форсировать спортивную форму.

Как я оцениваю шансы «Полесья» в поединке с венгерским клубом, который не скрывает, что делает ставку на игру вторым номером? Очень многое будет зависеть от того, забьют ли подопечные Руслана Ротаня быстрый гол. Если да, то «Пакш» раскроется и возрастут шансы забить во второй раз. Я склоняюсь к тому, что «Полесье» пройдет дальше благодаря более сбалансированному составу и разнообразию действий».

Поединок «Полесье» – «Пакш» начнется в Словакии в 21:00 по киевскому времени.

