  4. 18-летний вундеркинд впечатлил Хаби Алонсо. Футболист получит шанс в Реале
07 августа 2025, 12:21 |
18-летний вундеркинд впечатлил Хаби Алонсо. Футболист получит шанс в Реале

Тиаго Питарх продолжит тренироваться с первой командой

Instagram. Тиаго Питарх

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо продолжает подготовку к новому сезону и формирует состав для борьбы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Королевский клуб выполнил почти все пожелания испанского специалиста на трансферном рынке, кроме одного – «сливочные» так и не сумели подписать полузащитника, чтобы укрепить центр поля.

По информации испанской прессы, Алонсо нашел выход из ситуации и решил поискать новых игроков для первой команды среди перспективных игроков молодежного состава.

Особенно тренера впечатлил 18-летний вундеркинд Тиаго Питарх, который получит шанс закрепиться в первой команде «Реала». Хаби готов предоставить испанцу игровое время в матчах Кубка Испании.

В нынешнем сезоне Тиаго провел два матча за «Реал» U-19 в Юношеской лиге УЕФА, а на данный момент тренируется с первой командой под наблюдением Алонсо, который видит в Питархе талантливого и перспективного игрока.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
