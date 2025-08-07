Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РБ Зальцбург – Брюгге – 0:1. Тяжелая победа. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
06.08.2025 20:00 – FT 0 : 1
Брюгге
Лига чемпионов
РБ Зальцбург – Брюгге – 0:1. Тяжелая победа. Видео гола и обзор матча

Решающим стал гол Ромео Верманта

РБ Зальцбург – Брюгге – 0:1. Тяжелая победа. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6 августа, в Зальцбурге (Австрия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. РБ Зальцбург принимал клуб Брюгге из Бельгии.

На поле шла равная борьба. Команды атаковали и много били по воротам.

Однако цели достиг всего один удар. Единственный гол на 75-й минуте матча забил Ромео Вермант.

Ответный матч состоится в Бельгии 12 августа. Начало поединка в 21:15 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Австрия

РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Гол: Вермант, 75

Видео гола и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Ромео Вермант (Брюгге).
Лига чемпионов видео голов и обзор РБ Зальцбург Брюгге
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
