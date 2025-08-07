РБ Зальцбург – Брюгге – 0:1. Тяжелая победа. Видео гола и обзор матча

В среду, 6 августа, в Зальцбурге (Австрия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. РБ Зальцбург принимал клуб Брюгге из Бельгии.

На поле шла равная борьба. Команды атаковали и много били по воротам.

Однако цели достиг всего один удар. Единственный гол на 75-й минуте матча забил Ромео Вермант.

Ответный матч состоится в Бельгии 12 августа. Начало поединка в 21:15 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Австрия

РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Гол: Вермант, 75

Видео гола и обзор матча