РБ Зальцбург – Брюгге – 0:1. Тяжелая победа. Видео гола и обзор матча
Решающим стал гол Ромео Верманта
В среду, 6 августа, в Зальцбурге (Австрия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. РБ Зальцбург принимал клуб Брюгге из Бельгии.
На поле шла равная борьба. Команды атаковали и много били по воротам.
Однако цели достиг всего один удар. Единственный гол на 75-й минуте матча забил Ромео Вермант.
Ответный матч состоится в Бельгии 12 августа. Начало поединка в 21:15 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Австрия
РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1
Гол: Вермант, 75
Видео гола и обзор матча
События матча
