РБ Зальцбург и Брюгге определили сильнейшего в первом матче Q3 ЛЧ 2025/26
Гол Ромео Верманта принес бельгийской команде минимальную победу со счетом 1:0
6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами РБ Зальцбург и Брюгге.
Поединок прошел на стадионе Ред Булл в Зальцбурге, Австрия. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол на 75-й минуте забил Ромео Вермант после ассиста Бьорна Мейера. Ответная встреча состоится 12 числа на стадионе Ян Брейдел в Бельгии.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Рейнджерса, либо против Виктории Пльзень. В первой игре победу одержал шотландский коллектив.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3
Первый матч. 6 августа
РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1
Гол: Вермант, 75
Фотогалерея матча
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