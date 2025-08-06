РБ Зальцбург и Брюгге определили сильнейшего в первом матче Q3 ЛЧ 2025/26

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами РБ Зальцбург и Брюгге.

Поединок прошел на стадионе Ред Булл в Зальцбурге, Австрия. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол на 75-й минуте забил Ромео Вермант после ассиста Бьорна Мейера. Ответная встреча состоится 12 числа на стадионе Ян Брейдел в Бельгии.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Рейнджерса, либо против Виктории Пльзень. В первой игре победу одержал шотландский коллектив.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 6 августа

РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Гол: Вермант, 75

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine