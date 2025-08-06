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РБ Зальцбург
06.08.2025 20:00 - : -
Брюгге
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Лига чемпионов
06 августа 2025, 13:40 |
60
0

РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 августа и начнется в 20:00 по Киеву

06 августа 2025, 13:40 |
60
0
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

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6 августа на Ред Булл Арена пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ред Булл Зальцбург встретится с Брюгге. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ред Булл Зальцбург

Команда совсем недавно, в 2007-2023, практически безоговорочно доминировала в австрийском футболе. Но после смерти основателя международной франшизы, Матешица, пошел все-таки спад, и в позапрошлом сезоне упустили титул, отдав его Штурму. Были надежды вернуться на первое место, но в итоге трофей снова достался конкуренту из Граца. И, кстати, в новом сезоне начали только с ничьей 2:2 против Рида.

Зато в Лиге чемпионов подопечные Томаса Леча начали с победы, причем разгромной. Бранну не помогла и активная игровая практика - он на своем поле проиграл 1:4, хотя открывал счет и выигрывал первый тайм. После такого уже на своем поле австрийцы ограничились лишь ничьей 1:1, причем обменялись голами в первые десять минут.

Брюгге

Клуб - один из лучших в своей стране и, пожалуй, самый успешный прямо сейчас. Но если в 2024-м году Хейен, получив тренерскую должность весной, успел обогнать Роял Юнион и оформил очередной титул, но по итогам прошлого сезона соперник все же выиграл наконец-то Про Лигу.

С ним успели сыграть, в Суперкубке, и оформить волевую победу 2:1, а с ним - и трофей. В чемпионате фаворит тоже начал с успеха, причем с тем же счетом. Но уже с Мехеленом, на выходных, проиграли, пропустив по голу в начале каждого из таймов - похоже, слишком уж думали о грядущем старте в еврокубковой квалификации.

Статистика личных встреч

Клубы успели пересечься в 1/16 финала Лиги Европы в 2019-м году. Тогда клубы обменялись победами, но, наголову разгромив соперника 4:0 после гостевых 1:2, дальше пошли австрийцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы команд практически идентичными, более того, отдают небольшое преимущество гостям. Но хозяева арены просто обязаны бороться за победу, если хотят остаться в квалификации - в итоге должно быть оба забьют (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
РБ Зальцбург
6 августа 2025 -
20:00
Брюгге
Обе забьют 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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