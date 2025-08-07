Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 августа 2025, 06:39 | Обновлено 07 августа 2025, 06:48
ВИДЕО. Винисиус Тобиас рассказал о футбольной карьере и жизни вне поля

Бразильський защитник Шахтера дал большое интервью клубным медиа

ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Футболист «Шахтера» Винисиус Тобиас дал большое интервью клубным медиа.

Бразильский защитник рассказал о своем пути в футболе – от начала карьеры до адаптации в донецком клубе.

Винисиус поделился, как изменилась его жизнь после перехода в «Шахтер», почему дружба с Кевином важна для него, и каких требований придерживается новый тренерский штаб.

Это откровенный разговор о вызовах, командном духе и жизни за пределами футбольного поля.

ВИДЕО. Винисиус Тобиас рассказал о футбольной карьере и жизни вне поля

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
