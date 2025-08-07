Украина. Премьер лига07 августа 2025, 06:39 | Обновлено 07 августа 2025, 06:48
243
0
ВИДЕО. Винисиус Тобиас рассказал о футбольной карьере и жизни вне поля
Бразильський защитник Шахтера дал большое интервью клубным медиа
Футболист «Шахтера» Винисиус Тобиас дал большое интервью клубным медиа.
Бразильский защитник рассказал о своем пути в футболе – от начала карьеры до адаптации в донецком клубе.
Винисиус поделился, как изменилась его жизнь после перехода в «Шахтер», почему дружба с Кевином важна для него, и каких требований придерживается новый тренерский штаб.
Это откровенный разговор о вызовах, командном духе и жизни за пределами футбольного поля.
