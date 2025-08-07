Футболист «Шахтера» Винисиус Тобиас дал большое интервью клубным медиа.

Бразильский защитник рассказал о своем пути в футболе – от начала карьеры до адаптации в донецком клубе.

Винисиус поделился, как изменилась его жизнь после перехода в «Шахтер», почему дружба с Кевином важна для него, и каких требований придерживается новый тренерский штаб.

Это откровенный разговор о вызовах, командном духе и жизни за пределами футбольного поля.

ВИДЕО. Винисиус Тобиас рассказал о футбольной карьере и жизни вне поля