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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 04:39 | Обновлено 10 июля 2025, 05:36
53
0

ФОТО. Винисиус Тобиас провел видеовстречу с юными футболистами

Бразильский защитник пообщался с участниками проекта «Давай, играй!»

10 июля 2025, 04:39 | Обновлено 10 июля 2025, 05:36
53
0
ФОТО. Винисиус Тобиас провел видеовстречу с юными футболистами
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Бразильский защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас провел онлайн-встречу с участниками проекта «Давай, играй!» в Зеленодольске (Днепропетровская область).

Во время беседы дети узнали о профессиональной жизни футболиста, услышали истории его детства на родине в Бразилии и получили советы, как настраиваться на матчи с сильными соперниками.

Тобиас поблагодарил участников за теплую атмосферу, отметив, что именно они являются главным источником вдохновения для него, а также выразил восхищение Украиной и пожелал скорейшего мира и новых встреч на футбольных стадионах.

Винисиус Тобиас, защитник «Шахтера»:

– Это была замечательная и радостная встреча, во время которой я поделился своим опытом и историями из детства. Мы думаем о детях и искренне хотим, чтобы они были счастливы даже в такое крайне тяжелое для страны время. В Украине много талантливых детей, которые мечтают добиваться высот, поэтому я искренне надеюсь, что война вскоре закончится и люди снова смогут наслаждаться обычной жизнью рядом со своими семьями.

Проект «Давай, играй!» действует в 27 населенных пунктах Украины, где функционируют 27 площадок. Участие в проекте принимают более 1300 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк встреча с молодежью Давай, играй! фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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