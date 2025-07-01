ВИДЕО. Винисиус Тобиас совершил суперсейв. Аплодировал даже Пятов
Бразилец спас команду от пропущенного гола в тренировочной игре Шахтера
Донецкий «Шахтер» под руководством нового коуча Арды Турана продолжает летние сборы в словенском Брдо.
Бразилец Винисиус Тобиас совершил суперсейв и спас ворота от пропущенного гола в тренировочной игре Шахтера
Такому решительному действию аплодировал даже Андрей Пятов, бывший голкипер и нынешний тренер вратарей донецкого клуба.
«Шахтер» готовится к межсезонным спаррингам с «Горицей» и «Словацко» (4 и 6 июля), а также к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом» (10 и 17 июля).
ВИДЕО. Винисиус Тобиас совершил суперсейв. Аплодировал даже Пятов
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