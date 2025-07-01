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  4. ВИДЕО. Винисиус Тобиас совершил суперсейв. Аплодировал даже Пятов
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 22:23 | Обновлено 01 июля 2025, 22:28
67
0

ВИДЕО. Винисиус Тобиас совершил суперсейв. Аплодировал даже Пятов

Бразилец спас команду от пропущенного гола в тренировочной игре Шахтера

01 июля 2025, 22:23 | Обновлено 01 июля 2025, 22:28
67
0
ВИДЕО. Винисиус Тобиас совершил суперсейв. Аплодировал даже Пятов
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Донецкий «Шахтер» под руководством нового коуча Арды Турана продолжает летние сборы в словенском Брдо.

Бразилец Винисиус Тобиас совершил суперсейв и спас ворота от пропущенного гола в тренировочной игре Шахтера

Такому решительному действию аплодировал даже Андрей Пятов, бывший голкипер и нынешний тренер вратарей донецкого клуба.

«Шахтер» готовится к межсезонным спаррингам с «Горицей» и «Словацко» (4 и 6 июля), а также к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом» (10 и 17 июля).

ВИДЕО. Винисиус Тобиас совершил суперсейв. Аплодировал даже Пятов

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Винисиус Тобиас Андрей Пятов видео сэйвы
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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