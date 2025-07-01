ВИДЕО. Педро Энрике одним движением травмировал двух игроков Шахтера
На тренировках Шахтера царит веселая атмосфера
Донецкий «Шахтер» под руководством нового коуча Арды Турана продолжает летние сборы в словенском Брдо.
На тренировках команды горняков царит веселая атмосфера.
Бразилец Педро Энрике устроил подвох для партнеров по команде и одним движением травмировал двух игроков Шахтера. К счастью, обошлось без серьезных последствий.
«Шахтер» готовится к межсезонным спаррингам с «Горицей» и «Словацко» (4 и 6 июля), а также к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом» (10 и 17 июля).
ВИДЕО. Педро Энрике одним движением травмировал двух игроков Шахтера
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