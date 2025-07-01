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  4. ВИДЕО. Педро Энрике одним движением травмировал двух игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 16:23 | Обновлено 01 июля 2025, 16:33
1071
0

ВИДЕО. Педро Энрике одним движением травмировал двух игроков Шахтера

На тренировках Шахтера царит веселая атмосфера

01 июля 2025, 16:23 | Обновлено 01 июля 2025, 16:33
1071
0
ВИДЕО. Педро Энрике одним движением травмировал двух игроков Шахтера
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» под руководством нового коуча Арды Турана продолжает летние сборы в словенском Брдо.

На тренировках команды горняков царит веселая атмосфера.

Бразилец Педро Энрике устроил подвох для партнеров по команде и одним движением травмировал двух игроков Шахтера. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

«Шахтер» готовится к межсезонным спаррингам с «Горицей» и «Словацко» (4 и 6 июля), а также к матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом» (10 и 17 июля).

ВИДЕО. Педро Энрике одним движением травмировал двух игроков Шахтера

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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