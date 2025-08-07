ДЕРМИШЯН: «Кривбасс имеет все условия для качественного развития игроков»
Новый старший тренер «Кривбасса» U-17 дал первое интервью
Новый старший тренер криворожского «Кривбасса» U-17 Ваграм Дермишян дал первое интервью на новой должности.
– Ваграм, расскажите, когда вы получили предложение от ФА «Кривбасс»?
– Я получил предложение от «Кривбасса» неделю назад и, недолго думая, сразу его принял. Меня особенно заинтересовало прогрессивное видение и стратегия клуба по развитию молодых игроков. Я вижу серьёзные шаги, которые клуб предпринимает для достижения этой цели.
– Где вы работали до «Кривбасса»?
– Я работал в армянских клубах. В ФК «Ноа» – как тренер, в ФК «Пюник» – тренером и руководителем аналитического отдела, а в ФК «Сардарапат» – ассистентом технического директора и координатором.
– Что вы знали об украинском футболе до перехода?
– У вас очень сильная национальная сборная, а также много хороших профессиональных и молодёжных команд. О футболе в Кривом Роге я узнал, когда «Кривбасс» стал бронзовым призёром два сезона назад и добился успеха в Европе. Больше заинтересовался клубом, когда Мариос Александрис, бывший директор академии «Пюника», переехал сюда – мы работали вместе в Армении.
– За что вы будете отвечать в ФА «Кривбасс»?
– В «Кривбассе» я буду занимать должность руководителя методологии, а также старшего тренера команды U-17. Как руководитель методологии, буду заниматься планированием тренировочного процесса и разработкой методических материалов. Как старший тренер U-17 – работать над индивидуальным развитием игроков и подготовкой их к большому футболу.
– Оцените условия работы в «Кривбассе». Каковы ваши первые впечатления?
– «Кривбасс» имеет все условия для обеспечения качественного развития и профессионального роста молодых футболистов, и мне особенно нравится, что клуб не стоит на месте. Я уверен, что в ближайшем будущем мы добьёмся больших успехов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич
Киевляне проиграли 0:1