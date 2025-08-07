Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕРМИШЯН: «Кривбасс имеет все условия для качественного развития игроков»
Молодежные турниры
07 августа 2025, 02:59 | Обновлено 07 августа 2025, 03:52
18
0

ДЕРМИШЯН: «Кривбасс имеет все условия для качественного развития игроков»

Новый старший тренер «Кривбасса» U-17 дал первое интервью

07 августа 2025, 02:59 | Обновлено 07 августа 2025, 03:52
18
0
ДЕРМИШЯН: «Кривбасс имеет все условия для качественного развития игроков»
ФК Кривбасс

Новый старший тренер криворожского «Кривбасса» U-17 Ваграм Дермишян дал первое интервью на новой должности.

– Ваграм, расскажите, когда вы получили предложение от ФА «Кривбасс»?

– Я получил предложение от «Кривбасса» неделю назад и, недолго думая, сразу его принял. Меня особенно заинтересовало прогрессивное видение и стратегия клуба по развитию молодых игроков. Я вижу серьёзные шаги, которые клуб предпринимает для достижения этой цели.

– Где вы работали до «Кривбасса»?

– Я работал в армянских клубах. В ФК «Ноа» – как тренер, в ФК «Пюник» – тренером и руководителем аналитического отдела, а в ФК «Сардарапат» – ассистентом технического директора и координатором.

– Что вы знали об украинском футболе до перехода?

– У вас очень сильная национальная сборная, а также много хороших профессиональных и молодёжных команд. О футболе в Кривом Роге я узнал, когда «Кривбасс» стал бронзовым призёром два сезона назад и добился успеха в Европе. Больше заинтересовался клубом, когда Мариос Александрис, бывший директор академии «Пюника», переехал сюда – мы работали вместе в Армении.

– За что вы будете отвечать в ФА «Кривбасс»?

– В «Кривбассе» я буду занимать должность руководителя методологии, а также старшего тренера команды U-17. Как руководитель методологии, буду заниматься планированием тренировочного процесса и разработкой методических материалов. Как старший тренер U-17 – работать над индивидуальным развитием игроков и подготовкой их к большому футболу.

– Оцените условия работы в «Кривбассе». Каковы ваши первые впечатления?

– «Кривбасс» имеет все условия для обеспечения качественного развития и профессионального роста молодых футболистов, и мне особенно нравится, что клуб не стоит на месте. Я уверен, что в ближайшем будущем мы добьёмся больших успехов.

По теме:
БАЕНКО: «Хосе Флорес добавит Кривбассу вариативности в атаке»
Шахтер U-19 отправился на турнир в Хорватии. Белик рассказал о задачах
Бурда провел юбилейный 100-й матч в Украинской Премьер-лиги
Кривбасс Кривой Рог детско-юношеский футбол ДЮФЛУ
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 23:28 9
Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ

Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 27
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Футбол | 07.08.2025, 04:17
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 06.08.2025, 09:30
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Футбол | 06.08.2025, 15:35
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 29
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
05.08.2025, 00:06 4
Бокс
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем