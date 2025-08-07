ДЕРМИШЯН: «Кривбасс имеет все условия для качественного развития игроков»

Новый старший тренер криворожского «Кривбасса» U-17 Ваграм Дермишян дал первое интервью на новой должности.

– Ваграм, расскажите, когда вы получили предложение от ФА «Кривбасс»?

– Я получил предложение от «Кривбасса» неделю назад и, недолго думая, сразу его принял. Меня особенно заинтересовало прогрессивное видение и стратегия клуба по развитию молодых игроков. Я вижу серьёзные шаги, которые клуб предпринимает для достижения этой цели.

– Где вы работали до «Кривбасса»?

– Я работал в армянских клубах. В ФК «Ноа» – как тренер, в ФК «Пюник» – тренером и руководителем аналитического отдела, а в ФК «Сардарапат» – ассистентом технического директора и координатором.

– Что вы знали об украинском футболе до перехода?

– У вас очень сильная национальная сборная, а также много хороших профессиональных и молодёжных команд. О футболе в Кривом Роге я узнал, когда «Кривбасс» стал бронзовым призёром два сезона назад и добился успеха в Европе. Больше заинтересовался клубом, когда Мариос Александрис, бывший директор академии «Пюника», переехал сюда – мы работали вместе в Армении.

– За что вы будете отвечать в ФА «Кривбасс»?

– В «Кривбассе» я буду занимать должность руководителя методологии, а также старшего тренера команды U-17. Как руководитель методологии, буду заниматься планированием тренировочного процесса и разработкой методических материалов. Как старший тренер U-17 – работать над индивидуальным развитием игроков и подготовкой их к большому футболу.

– Оцените условия работы в «Кривбассе». Каковы ваши первые впечатления?

– «Кривбасс» имеет все условия для обеспечения качественного развития и профессионального роста молодых футболистов, и мне особенно нравится, что клуб не стоит на месте. Я уверен, что в ближайшем будущем мы добьёмся больших успехов.