ОФИЦАЛЬНО. Клуб УПЛ назначил иностранного специалиста на пост тренера

Армянский специалист Ваграм Дермишян стал главным тренером «Кривбасса» U-17. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

28-летний специалист, который ранее работал в ряде клубов Армении («Ноа», «Пюник», «Сардарапат») на различных должностях, стал главным тренером молодежной команды клуба. Срок соглашения между сторонами неизвестен. Роман дебелко будет работать ассистентом Ваграма.

«Кривбасс рада приветствовать новых специалистов в нашей большой красно-белой семье! Уверены, с обновленным тренерским штабом наша молодежь продолжит прогрессировать и радовать болельщиков новыми победами!», – сообщение клуба.

Ранее сообщалось о том, что Патрик ван Леувен прокомментировал матч с «Колосом».