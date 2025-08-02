Наставник Кривбасса: «Если объективно, у Колоса было больше моментов»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен поделился эмоциями от дебютного матча во главе «красно-белых», где его команда минимально уступила «Колосу» (1:2) в первом туре нового сезона УПЛ.

– Мистер, подведите пожалуйста итоги матча.

– Я считаю, что мы несколько медленно вошли в игру. Хотелось начать первый матч сезона более агрессивно. На старте мы создали немного моментов, но со временем поймали ритм и начали активно находить свои шансы. К сожалению, первыми пропустили, но я был уверен, что нам удастся отыграться – просто нужно было немного времени.

Во втором тайме у нас было немало возможностей для взятия ворот, однако нам не хватало точности и, возможно, уверенности в завершающей фазе. Второй гол мы также пропустили по стандарту. В концовке матча благодаря высокому прессингу мы сумели забить и получили еще несколько минут, чтобы сравнять счет.

К сожалению, спасти поединок не удалось – уже не хватало времени. Если смотреть объективно, «Колос» имел больше голевых моментов, чем мы. В общем, именно результат того, что я сегодня увидел, можно считать более или менее приемлемым.

– Сегодня за «Кривбасс» дебютировали сразу четверо новых футболистов. Как вы оценили бы их действия в первом официальном матче?

– Хочу сказать, все ребята сегодня работали с полной самоотдачей. Для большинства из них участие в УПЛ – это новый опыт, новый уровень. Ведь раньше они выступали в чемпионатах, где темп был ниже, а физические требования – не столь высоки. Теперь им нужно привыкнуть к украинскому футболу.

И только из-за тяжелой ежедневной работы они смогут адаптироваться, начать раскрываться и действительно понять, в какой лиге играют. Сегодняшний матч четко показал: мы должны продолжать работать с ними, улучшать физическую форму, повышать скорость, общий темп игры – все то, что требует УПЛ.

- Стартовый матч сезона не удалось завершить с набранными баллами. Какие выводы можете сделать по горячим следам?

– Считаю, мы продемонстрировали, что способны создавать моменты, играть активно. Но нам нужно быть более агрессивными и надежными в обороне – особенно учитывая голы, которые мы пропустили после стандартов.

– Какие планы у команды на ближайшие дни?

– Завтра у команды день восстановления, потом – один выходной. После этого планируем два интенсивных дня физической подготовки и тактическое занятие перед следующим поединком. У нас все впереди.