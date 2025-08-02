Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Кривбасса: «Если объективно, у Колоса было больше моментов»
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 08:46 | Обновлено 02 августа 2025, 09:00
79
0

Наставник Кривбасса: «Если объективно, у Колоса было больше моментов»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

02 августа 2025, 08:46 | Обновлено 02 августа 2025, 09:00
79
0
Наставник Кривбасса: «Если объективно, у Колоса было больше моментов»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен поделился эмоциями от дебютного матча во главе «красно-белых», где его команда минимально уступила «Колосу» (1:2) в первом туре нового сезона УПЛ.

– Мистер, подведите пожалуйста итоги матча.

– Я считаю, что мы несколько медленно вошли в игру. Хотелось начать первый матч сезона более агрессивно. На старте мы создали немного моментов, но со временем поймали ритм и начали активно находить свои шансы. К сожалению, первыми пропустили, но я был уверен, что нам удастся отыграться – просто нужно было немного времени.

Во втором тайме у нас было немало возможностей для взятия ворот, однако нам не хватало точности и, возможно, уверенности в завершающей фазе. Второй гол мы также пропустили по стандарту. В концовке матча благодаря высокому прессингу мы сумели забить и получили еще несколько минут, чтобы сравнять счет.

К сожалению, спасти поединок не удалось – уже не хватало времени. Если смотреть объективно, «Колос» имел больше голевых моментов, чем мы. В общем, именно результат того, что я сегодня увидел, можно считать более или менее приемлемым.

– Сегодня за «Кривбасс» дебютировали сразу четверо новых футболистов. Как вы оценили бы их действия в первом официальном матче?

– Хочу сказать, все ребята сегодня работали с полной самоотдачей. Для большинства из них участие в УПЛ – это новый опыт, новый уровень. Ведь раньше они выступали в чемпионатах, где темп был ниже, а физические требования – не столь высоки. Теперь им нужно привыкнуть к украинскому футболу.

И только из-за тяжелой ежедневной работы они смогут адаптироваться, начать раскрываться и действительно понять, в какой лиге играют. Сегодняшний матч четко показал: мы должны продолжать работать с ними, улучшать физическую форму, повышать скорость, общий темп игры – все то, что требует УПЛ.

- Стартовый матч сезона не удалось завершить с набранными баллами. Какие выводы можете сделать по горячим следам?

– Считаю, мы продемонстрировали, что способны создавать моменты, играть активно. Но нам нужно быть более агрессивными и надежными в обороне – особенно учитывая голы, которые мы пропустили после стандартов.

– Какие планы у команды на ближайшие дни?

– Завтра у команды день восстановления, потом – один выходной. После этого планируем два интенсивных дня физической подготовки и тактическое занятие перед следующим поединком. У нас все впереди.

По теме:
Иван ФЕДЫК: «Очень важно, что Руху удалось победить»
Руслан КОСТЫШИН: «Наши легионеры увидели смерть, которая была рядом с ними»
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Патрик ван Леувен пресс-конференция Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Колос - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Футбол | 01 августа 2025, 20:20 0
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций

Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи турецкому «Бешикташу»

Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Бокс | 01 августа 2025, 21:57 0
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»

Хорват не готов критиковать Даниеля

Свитолина за 55 минут разгромила «нейтралку» и вышла в 1/8 финала Монреаля
Теннис | 02.08.2025, 05:55
Свитолина за 55 минут разгромила «нейтралку» и вышла в 1/8 финала Монреаля
Свитолина за 55 минут разгромила «нейтралку» и вышла в 1/8 финала Монреаля
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Футбол | 02.08.2025, 06:30
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Футбол | 01.08.2025, 17:57
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 47
Футбол
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
01.08.2025, 06:59 6
Футбол
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем