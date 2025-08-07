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Major League Soccer
07 августа 2025, 01:33 |
161
0

Трансфер Сона стал одним из самых дорогих среди возрастных футболистов

Вспомним десятку игроков в возрасте 33+ лет с самыми дорогими переходами

07 августа 2025, 01:33 |
161
0
Трансфер Сона стал одним из самых дорогих среди возрастных футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Сон Хын Мин официально стал игроком «Лос-Анджелеса». Клуб МЛС заплатил «Тоттенхэму» 22 млн евро.

Трансфер южнокорейца стал третьим самым дорогим в истории футбола среди игроков в возрасте 33+ лет.

Рекордсменом до сих пор остается переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро.

Самые дорогие трансферы игроков в возрасте 33+ лет

  1. 117 млн евро – Криштиану Роналду (из Реала в Ювентус)
  2. 45 млн евро – Роберт Левандовски (из Баварии в Барселону)
  3. 22 млн евро – Сон Хын Мин (из Тоттенхэма в Лос-Анджелес)
  4. 18 млн евро – Клаудио Браво (из Барселоны в Манчестер Сити)
  5. 14 млн евро – Джордан Хендерсон (из Ливерпуля в Аль-Иттифак)
  6. 14 млн евро – Петер Чех (из Челси в Арсенал)
  7. 12 млн евро – Пьер-Эмерик Обамеянг (из Барселоны в Челси)
  8. 12 млн евро – Руй Патрисиу (из Вулверхэмптона в Рому)
  9. 9,2 млн евро – Жозе Фонте (из Саутгемптона в Вест Хэм)
  10. 9,0 млн евро – Луис Суарес (из Барселоны в Атлетико)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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