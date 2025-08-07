Трансфер Сона стал одним из самых дорогих среди возрастных футболистов
Вспомним десятку игроков в возрасте 33+ лет с самыми дорогими переходами
Сон Хын Мин официально стал игроком «Лос-Анджелеса». Клуб МЛС заплатил «Тоттенхэму» 22 млн евро.
Трансфер южнокорейца стал третьим самым дорогим в истории футбола среди игроков в возрасте 33+ лет.
Рекордсменом до сих пор остается переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро.
Самые дорогие трансферы игроков в возрасте 33+ лет
- 117 млн евро – Криштиану Роналду (из Реала в Ювентус)
- 45 млн евро – Роберт Левандовски (из Баварии в Барселону)
- 22 млн евро – Сон Хын Мин (из Тоттенхэма в Лос-Анджелес)
- 18 млн евро – Клаудио Браво (из Барселоны в Манчестер Сити)
- 14 млн евро – Джордан Хендерсон (из Ливерпуля в Аль-Иттифак)
- 14 млн евро – Петер Чех (из Челси в Арсенал)
- 12 млн евро – Пьер-Эмерик Обамеянг (из Барселоны в Челси)
- 12 млн евро – Руй Патрисиу (из Вулверхэмптона в Рому)
- 9,2 млн евро – Жозе Фонте (из Саутгемптона в Вест Хэм)
- 9,0 млн евро – Луис Суарес (из Барселоны в Атлетико)
🇰🇷🇺🇸 The €22m fee LAFC paid Tottenham for Heung-Min Son is the third highest in history for a player 33 or older.— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 6, 2025
Only Cristiano Ronaldo & Robert Lewandowski cost more than the South Korean pic.twitter.com/UrnrmeJYaJ
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