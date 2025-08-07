Трансфер Сона стал одним из самых дорогих среди возрастных футболистов

Сон Хын Мин официально стал игроком «Лос-Анджелеса». Клуб МЛС заплатил «Тоттенхэму» 22 млн евро.

Трансфер южнокорейца стал третьим самым дорогим в истории футбола среди игроков в возрасте 33+ лет.

Рекордсменом до сих пор остается переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро.

Самые дорогие трансферы игроков в возрасте 33+ лет

117 млн евро – Криштиану Роналду (из Реала в Ювентус) 45 млн евро – Роберт Левандовски (из Баварии в Барселону) 22 млн евро – Сон Хын Мин (из Тоттенхэма в Лос-Анджелес) 18 млн евро – Клаудио Браво (из Барселоны в Манчестер Сити) 14 млн евро – Джордан Хендерсон (из Ливерпуля в Аль-Иттифак) 14 млн евро – Петер Чех (из Челси в Арсенал) 12 млн евро – Пьер-Эмерик Обамеянг (из Барселоны в Челси) 12 млн евро – Руй Патрисиу (из Вулверхэмптона в Рому) 9,2 млн евро – Жозе Фонте (из Саутгемптона в Вест Хэм) 9,0 млн евро – Луис Суарес (из Барселоны в Атлетико)