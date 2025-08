Трансфер Сона стал одним из самых дорогих среди возрастных футболистов

Сон Хын Мин официально стал игроком «Лос-Анджелеса». Клуб МЛС заплатил «Тоттенхэму» 22 млн евро.

Трансфер южнокорейца стал третьим самым дорогим в истории футбола среди игроков в возрасте 33+ лет.

Рекордсменом до сих пор остается переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро.

Самые дорогие трансферы игроков в возрасте 33+ лет

🇰🇷🇺🇸 The €22m fee LAFC paid Tottenham for Heung-Min Son is the third highest in history for a player 33 or older.



Only Cristiano Ronaldo & Robert Lewandowski cost more than the South Korean pic.twitter.com/UrnrmeJYaJ