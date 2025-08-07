«Может случиться так...». Фергюсон прокомментировал конкуренцию с Довбиком
Ирландский нападающий не исключает, что может играть в паре с украинцем
Ирландский нападающий римской «Ромы» Эван Фергюсон прокомментировал конкуренцию с украинским нападающим Артемом Довбиком:
«В футболе играют только одиннадцать человек, поэтому нормально, что игроки соревнуются за одно и то же место. Просто нужно много работать. Но может случиться так, что я буду играть с Артемом: в первом товарищеском матче мы играли с двумя нападающими, я и Дибала...».
Эван Фергюсон присоединился к «Роме» из «Брайтона» на правах аренды. За 4 сыгранных товарищеских матча в составе «волков» он успел забить 6 мячей.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» с Довбиком опозорилась в Англии.
