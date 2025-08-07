Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Может случиться так...». Фергюсон прокомментировал конкуренцию с Довбиком
Италия
07 августа 2025, 02:31 | Обновлено 07 августа 2025, 04:58
191
0

«Может случиться так...». Фергюсон прокомментировал конкуренцию с Довбиком

Ирландский нападающий не исключает, что может играть в паре с украинцем

07 августа 2025, 02:31 | Обновлено 07 августа 2025, 04:58
191
0
«Может случиться так...». Фергюсон прокомментировал конкуренцию с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Ирландский нападающий римской «Ромы» Эван Фергюсон прокомментировал конкуренцию с украинским нападающим Артемом Довбиком:

«В футболе играют только одиннадцать человек, поэтому нормально, что игроки соревнуются за одно и то же место. Просто нужно много работать. Но может случиться так, что я буду играть с Артемом: в первом товарищеском матче мы играли с двумя нападающими, я и Дибала...».

Эван Фергюсон присоединился к «Роме» из «Брайтона» на правах аренды. За 4 сыгранных товарищеских матча в составе «волков» он успел забить 6 мячей.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» с Довбиком опозорилась в Англии.

По теме:
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Товарищеские матчи, 6 августа. Рома и Довбик пропустили 4, неудача Арсенала
Первое поражение Гасперини. Рома с Довбиком опозорилась в Англии
Артем Довбик Эван Фергюсон Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ванат не обрадуется. Челси отпустил форварда в другой клуб АПЛ
Футбол | 06 августа 2025, 21:40 7
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат не обрадуется. Челси отпустил форварда в другой клуб АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат не обрадуется. Челси отпустил форварда в другой клуб АПЛ

Марк Гию следующий сезон проведет в «Сандерленде»

Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Футбол | 06 августа 2025, 13:06 16
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет

Из жизни ушел игрок луганского клуба Владимир Белоцерковец

Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Футбол | 06.08.2025, 15:35
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко
Футбол | 07.08.2025, 03:22
Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко
Легионер Шахтера прошел медосмотр в клубе топ-5 лиги. Трансфер близко
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Футбол | 06.08.2025, 11:17
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
05.08.2025, 01:00
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем