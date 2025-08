Соглашение достигнуто. Аль-Хиляль подпишет 85-миллионного нападающего

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес привлекает внимание «Аль-Хиляля», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы пришли к соглашению по трансферу 25-летнему футболисты. Переговоры «Аль-Хиляля» и Дарвина продолжаются, игрок пока что не принял окончательного решения о своем будущем.

В прошедшем сезоне Дарвин Нуньес провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Летом 2022 года Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» за 85 миллионов евро.

