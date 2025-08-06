Кто станет чемпионом? Opta спрогнозировала сезон Английской Премьер-лиги

Статистический портал Opta представил прогноз на предстоящий сезон Английской Премьер-лиги.

Согласно прогнозу, титул чемпионат Англии вновь завоюет «Ливерпуль». Второе место займет «Арсенал», а третья строчка достанется «Манчестер Сити». Топ-4 закроет лондонский «Челси». 5 и 6 места займут «Астон Вилла» и «Ньюкасл», а седьмая строчка останется за «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» в прогнозе заняли 12-е и 14-е места соответственно.

Прогноз Opta на предстоящий сезоне Английской Премьер-лиги:

1. Ливерпуль

2. Арсенал

3. Манчестер Сити

4. Челси

5. Астон Вилла

6. Ньюкасл

7. Кристал Пэлас

8. Брайтон

9. Борнмут

10. Брентфорд

11. Ноттингем Форест

12. манчестер Юнайтед

13. Эвертон

14. Тоттенхэм

15. Фулхэм

16. Вест Хэм

17. Вулверхэмптон

18. Бернли

19. Лидс

20. Сандерленд

Ранее сообщалось о том, что «Челси» принял решение по Мудрику на следующий сезон.