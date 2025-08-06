Кто станет чемпионом? Opta спрогнозировала сезон Английской Премьер-лиги
Согласно прогнозу, титул вновь завоюет «Ливерпуль»
Статистический портал Opta представил прогноз на предстоящий сезон Английской Премьер-лиги.
Согласно прогнозу, титул чемпионат Англии вновь завоюет «Ливерпуль». Второе место займет «Арсенал», а третья строчка достанется «Манчестер Сити». Топ-4 закроет лондонский «Челси». 5 и 6 места займут «Астон Вилла» и «Ньюкасл», а седьмая строчка останется за «Кристал Пэлас».
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» в прогнозе заняли 12-е и 14-е места соответственно.
Прогноз Opta на предстоящий сезоне Английской Премьер-лиги:
- 1. Ливерпуль
- 2. Арсенал
- 3. Манчестер Сити
- 4. Челси
- 5. Астон Вилла
- 6. Ньюкасл
- 7. Кристал Пэлас
- 8. Брайтон
- 9. Борнмут
- 10. Брентфорд
- 11. Ноттингем Форест
- 12. манчестер Юнайтед
- 13. Эвертон
- 14. Тоттенхэм
- 15. Фулхэм
- 16. Вест Хэм
- 17. Вулверхэмптон
- 18. Бернли
- 19. Лидс
- 20. Сандерленд
Ранее сообщалось о том, что «Челси» принял решение по Мудрику на следующий сезон.
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