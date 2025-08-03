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  4. Кудровка – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 14:36 |
902
1

Кудровка – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 августа проходит матч 1-го тура УПЛ

03 августа 2025, 14:36 |
902
1
Кудровка – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кудровка

В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 1-й тур, 3 августа

Кудровка – 🇺🇦 Александрия – 3:1

Голы: Сторчоус, 18, Морозко, 37, Сторчоус, 53 – Яшков, 26 (автогол)

ГОЛ, 1:0! Андрей Сторчоус, 18 мин.

ГОЛ, 1:1! Антон Яшков (автогол), 26 мин.

ГОЛ, 2:1! Евгений Морозко, 37 мин.

ГОЛ, 3:1! Андрей Сторчоус, 53 мин.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Село воно таке! Це ,як удмурти татарські!
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