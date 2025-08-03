В воскресенье, 3 августа, в 13:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасс.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.