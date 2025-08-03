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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 10:58 |
148
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Александрия

Матч 1-го тура УПЛ состоится 3 августа в 13:00

03 августа 2025, 10:58 |
148
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Александрия
УПЛ

В воскресенье, 3 августа, в 13:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасс.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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