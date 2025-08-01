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Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.08.2025 15:30 – FT 2 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 17:29 | Обновлено 01 августа 2025, 17:48
410
4

Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс

Дебютный матч сезона 2025/2026 «колоски» открыли победой над криворожцами

01 августа 2025, 17:29 | Обновлено 01 августа 2025, 17:48
410
4
Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс
Фк Колос

Сезон украинской Премьер-лиги-2025/26 официально начался! С чем мы можем только поздравить ценителей нашего футбола. И на этот раз события стартового тура начались в живописной Ковалевке, куда на первый официальный матч в должности главного тренера криворожского «Кривбасса» привез свою новую команду нидерландский специалист Патрик ван Леувен. Хозяева поля в лице «Колоса» тем временем изменений на тренерском мостике не претерпели за эти два месяца межсезонья – Руслан Костышин продолжает работать над проектом.

Что конкретно предложит голландец в новом коллективе – мы еще должны увидеть со временем, очевидно. Потому что то, что пытался продемонстрировать «Кривбасс» в первом тайме, оставило после себя довольно неловкое впечатление. Медленный футбол в атаке и банальное отсутствие противодействия соперникам на флангах обороны, что создавало большие проблемы гостям.

Особенно в начале матча, когда «Колос» начал атаковать с большой интенсивностью, и только чудом Климчук не воспользовался одной из нескольких неплохих возможностей забить первый мяч в новом клубе в рамках УПЛ. Но первый гол сезона мы все-таки увидели, вопреки опасениям – на 15 минуте Никита Бурда завершил ударом головой в ближний угол подачу штрафного с правого фланга от Ррапая, после чего дела «Кривбасса» стали совсем плохими.

Слабая игра в атаке от команды ван Леувена и ненужные фолы впереди в итоге завершились пустым и неизобретательным футболом на чужой половине, который ни к чему и не мог привести в контексте возможности сравнять счет. У «Колоса» тем временем были другие заботы – автор гола Бурда схватился за спину после одного из эпизодов, после чего его пришлось срочно заменить. Остается только надеяться, что ничего существенного в тот момент с игроком не случилось. Вместо центрального защитника у хозяев дебютировал бывший игрок «Кривбасса» Понедельник, поэтому игра сразу добавила в плане индивидуальной интриги. В отличие от гостей, которые добавили только тогда, когда ситуация находилась на грани полного провала.

«Колос» превосходил в игре с мячом на протяжении всего второго тайма и в итоге мог оформить разгром соперников. Но дважды команде Костышина помешала забить перекладина над головой Кемкина.Сразу после перерыва Цуриков мог забить гол всего сезона, если бы его удар через себя с лету на дальней штанге в завершение подачи углового с левого фланга не попал в верхнюю часть ворот. Туда же пробил и Третьяков под занавес игры.

Однако команда из Ковалевки во второй раз все-таки забила, когда на 70 минуте подачи с правого фланга от угла поля в исполнении Ррапая на дальнюю завершил Элиас Теллес ударом головой. И это было своевременно, потому что под занавес основного времени «Кривбасс» отыгрался, когда юный Каменский сыграл на добивании после удара Мендозы в вратаря с правого фланга штрафной, но на спасение команда ван Леувена точно не награла.

Через неделю ковалевский «Колос» поедет в гости к житомирскому «Полесью», а криворожский «Кривбасс» будет играть дома против харьковского «Металлиста 1925».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Колос» - «Кривбасс» - 2:1

Голы: Бурда, 15, Элиас, 71 – Каменский, 90

Предупреждения: Ррапай, 63, Велетень, 73 – Шевченко, 14, Твердохлёб, 37, Конате, 63, Бандейра, 73

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, И. Красничи, Бурда (Понедельник, 38), Козик – Элиас – Гусол (Велетень, 62), Ррапай (А. Красничи, 76), Гагнидзе, Алефиренко (Кане, 62) – Климчук (Третьяков, 76)

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Рохас (Виливальд, 66), Конате, Юрчец – Шевченко (Бандейра, 46) – Парако (Лин, 66), Твердохлёб, Задерака (Каменский, 80), Микитишин (Илич, 80) – Мендоса

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Колос» (Ковалёвка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 12 (5) – 7 (1)

Угловые: 3 – 6

Оффсайды: 6 – 2

КОЛОС. – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Talya-Vi-Talya
Селяни шокують топовий Кривбас на старті УПЛ та мінімум пару годин побудуть на самісінькій верхівці таблиці! 😰😱 
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