Вулверхэмптон и Ньюкасл всегда забивают друг другу в АПЛ на поле «волков»

Во всех матчах между Вулверхэмптоном и Ньюкаслом, сыгранных на поле «волков» в АПЛ, не было зафиксировано еще ни одного случая, чтобы одна из команд оставила свои ворота в неприкосновенности.

В истории Премьер-лиги Вулверхэмптон принимал «сорок» уже 10 раз, начиная с 2003 года. Хозяева победили у них только один раз, дважды – Ньюкасл Юнайтед, еще 7 раз была зафиксирована ничья. При том, что в поединках, где не было ничьей, был зафиксирован одинаковый счет 2:1 на коры одной из команд.

Уже завтра в матче 22-го АПЛ эти команды снова встретятся на Молинекс и попытаются наконец-то оставить свои ворота в неприкосновенности.

Домашние матчи Вулверхэмптона против Ньюкасл Юнайтед в АПЛ