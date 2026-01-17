Вулверхэмптон и Ньюкасл всегда забивают друг другу в АПЛ на поле «волков»
18 января состоится 11-я встреча в истории между соперниками в АПЛ на стадионе Вулверхэмптона
Во всех матчах между Вулверхэмптоном и Ньюкаслом, сыгранных на поле «волков» в АПЛ, не было зафиксировано еще ни одного случая, чтобы одна из команд оставила свои ворота в неприкосновенности.
В истории Премьер-лиги Вулверхэмптон принимал «сорок» уже 10 раз, начиная с 2003 года. Хозяева победили у них только один раз, дважды – Ньюкасл Юнайтед, еще 7 раз была зафиксирована ничья. При том, что в поединках, где не было ничьей, был зафиксирован одинаковый счет 2:1 на коры одной из команд.
Уже завтра в матче 22-го АПЛ эти команды снова встретятся на Молинекс и попытаются наконец-то оставить свои ворота в неприкосновенности.
Домашние матчи Вулверхэмптона против Ньюкасл Юнайтед в АПЛ
- 2024, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- 2023, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 2:2
- 2022, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:1
- 2021, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 2:1
- 2020, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:1
- 2020, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:1
- 2019, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:1
- 2011, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- 2010, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:1
- 2003, Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:1
