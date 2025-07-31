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  4. Гура рассказал, как Александрии верннуть в интригу в матч с Партизаном
Лига конференций
31 июля 2025, 16:17 |
188
0

Гура рассказал, как Александрии верннуть в интригу в матч с Партизаном

Экс-игрок украинского клуба считает, что «Александрии» нужен быстрый гол

31 июля 2025, 16:17 |
188
0
Гура рассказал, как Александрии верннуть в интригу в матч с Партизаном
ФК Александрия

Экс-игрок «Александрии» Юрий Гура рассказал о то, что нужно сделать «горожанам», что бы вернуть интригу в противостоянии с «Партизаном» в Лиге Европы:

– Что в Белграде александрийцам нужно сделать, чтобы вернуть интригу?

– Прежде всего, забить быстрый гол. В «Партизане» много молодых игроков, и они начнут нервничать и ошибаться. Убежден, что «горожане» хорошо поработали над исправлением ошибок и их действия произведут целостное впечатление. Склоняюсь к тому, что в основное время «Александрия» выровняет положение – 2:0, а в овертайме вырвет победу.

Ранее Юрий Гура дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.

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Александрия Партизан Белград Юрий Гура Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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