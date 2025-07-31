Гура рассказал, как Александрии верннуть в интригу в матч с Партизаном

Экс-игрок «Александрии» Юрий Гура рассказал о то, что нужно сделать «горожанам», что бы вернуть интригу в противостоянии с «Партизаном» в Лиге Европы:

– Что в Белграде александрийцам нужно сделать, чтобы вернуть интригу?

– Прежде всего, забить быстрый гол. В «Партизане» много молодых игроков, и они начнут нервничать и ошибаться. Убежден, что «горожане» хорошо поработали над исправлением ошибок и их действия произведут целостное впечатление. Склоняюсь к тому, что в основное время «Александрия» выровняет положение – 2:0, а в овертайме вырвет победу.

Ранее Юрий Гура дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.