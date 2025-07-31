Юрий ГУРА: «Не удивлюсь, если все наши команды пройдут дальше»

Бывший главный тренер «Александрии» Юрий Гура, который затем возглавлял молдовский «Шериф», в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил шансы украинских клубов в сегодняшних повторных еврокубковых матчах:

– Начну с дорогой мне «Александрии», ведь долгое время приходилось защищать ее цвета, а затем – возглавлять. Конечно, поражение «горожан» на прошлой неделе в квалификации Лиги конференций от сербского «Партизана» – 0:2 стало для меня неожиданностью. Александрийцы заслуживали лучшей участи, хотя есть и их вина.

– Что Вы имеете в виду?

– По созданным в Катовице голевым моментам «горожане» имели преимущество, но с реализацией, в отличие от гостей, возникли проблемы. Во-вторых, номинальных хозяев часто подводила игровая дисциплина. Ведь были случаи, когда «горожане» после затяжных атак банально не успевали вернуться на свою половину поля, чем соперник и пользовался.

– Что в Белграде александрийцам нужно сделать, чтобы вернуть интригу?

– Прежде всего, забить быстрый гол. В «Партизане» много молодых игроков, и они начнут нервничать и ошибаться. Убежден, что «горожане» хорошо поработали над исправлением ошибок и их действия произведут целостное впечатление. Склоняюсь к тому, что в основное время «Александрия» выровняет положение – 2:0, а в овертайме вырвет победу.

– А по какому сценарию будут проходить матчи с участием еще двух украинских команд?

– Мне импонирует игра «Шахтера» под руководством нового главного тренера Арды Турана. Чувствуется, что в команде отличный микроклимат, все очень стараются. Думаю, что в Кракове соперничество будет идти на встречных курсах и все закончится победой «горняков» с минимальным счетом – 1:0.

– А что скажете о «Полесье», которое умудрилось проиграть в квалификации Лиги конференций скромной «Санта-Коломи» – 1:2?

– Это серьезный удар по имиджу житомирского клуба, но для них еще не все потеряно. В Андорре очень многое будет зависеть от настройки. Если сегодня «Полесье» будет относиться к поединку, как к финальному, то все будет в порядке. Я надеюсь, что подопечные Руслана Ротаня возьмут верх – 2:0 и избегут позора.

Ранее сообщалось о том, что букмекеры оценили шансы «Александрии» и «Партизана» в Лиге Конференций.