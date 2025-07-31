Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Встреча капитанов. Матвиенко обменялся футболками с играком Вислы
Лига Европы
31 июля 2025, 12:58 | Обновлено 31 июля 2025, 12:59
530
0

ФОТО. Встреча капитанов. Матвиенко обменялся футболками с играком Вислы

Донецкий клуб в ожидании второго матча против «Бешикташа»

31 июля 2025, 12:58 | Обновлено 31 июля 2025, 12:59
530
0
ФОТО. Встреча капитанов. Матвиенко обменялся футболками с играком Вислы
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко обменялся футболками с капитаном «Вислы» Краков Анхелем Родадо перед вторым поединком против турецкого «Бешикташа» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Благодаря такой инициативе Николай и Анхель пригласили фанатов на противостояние, которое пройдет на «стадионе имени Генрика Реймана» в Кракове.

Матч состоится 31 июля, начало в 21:00 по Киеву.

Напомним, что первую встречу украинский клуб выиграл со счётом 4:2.

ФОТО. Встреча капитанов. Матвиенко обменялся футболками с играком Вислы

По теме:
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Экс-игрок Шахтера удивил прогнозом на матч с Бешикташем
ВОРОБЕЙ: «Клубы, интересующиеся Судаковым, наблюдают за ним сейчас»
Николай Матвиенко Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ фото Висла Краков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31 июля 2025, 10:05 10
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель

Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»

Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму
Футбол | 31 июля 2025, 13:12 2
Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму
Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму

Состоялось 2 матча Premier League Summer Series

Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Футбол | 30.07.2025, 16:34
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Биатлон | 30.07.2025, 15:52
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 31.07.2025, 09:19
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 7
Футбол
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 10
Футбол
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 5
Футбол
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 6
Футбол
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем