ФОТО. Встреча капитанов. Матвиенко обменялся футболками с играком Вислы
Донецкий клуб в ожидании второго матча против «Бешикташа»
Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко обменялся футболками с капитаном «Вислы» Краков Анхелем Родадо перед вторым поединком против турецкого «Бешикташа» во втором раунде квалификации Лиги Европы.
Благодаря такой инициативе Николай и Анхель пригласили фанатов на противостояние, которое пройдет на «стадионе имени Генрика Реймана» в Кракове.
Матч состоится 31 июля, начало в 21:00 по Киеву.
Напомним, что первую встречу украинский клуб выиграл со счётом 4:2.
ФОТО. Встреча капитанов. Матвиенко обменялся футболками с играком Вислы
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