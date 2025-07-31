Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко обменялся футболками с капитаном «Вислы» Краков Анхелем Родадо перед вторым поединком против турецкого «Бешикташа» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Благодаря такой инициативе Николай и Анхель пригласили фанатов на противостояние, которое пройдет на «стадионе имени Генрика Реймана» в Кракове.

Матч состоится 31 июля, начало в 21:00 по Киеву.

Напомним, что первую встречу украинский клуб выиграл со счётом 4:2.

ФОТО. Встреча капитанов. Матвиенко обменялся футболками с играком Вислы