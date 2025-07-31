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Лига Европы
31 июля 2025, 11:09 | Обновлено 31 июля 2025, 11:38
332
1

Должны проходить. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Бешикташа в матче ЛЕ

Специалисты считают донецкий клуб фаворитом предстоящего противостояния

31 июля 2025, 11:09 | Обновлено 31 июля 2025, 11:38
332
1
Должны проходить. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Бешикташа в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

В первом поединке подопечные Арды Турана победили соперника со счетом 4:2. Команды выйдут на поле стадиона «Stadion Miejski im. Henryka Reymana», который находится в польском городе Краков. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу – специалисты считают, что донецкий клуб может одержать вторую победу и завоевать путевку в следующий раунд.

  • Шахтер Донецк – 2,15
  • Ничья – 3,80
  • Бешикташ – 3,25

Главный тренер «Шахтера» рассказал на пресс-конференции, что его подопечные продолжают подготовку к важному матчу и единственный, кто не сможет помочь команде – это 24-летний центральный полузащитник Дмитрий Крыськив.

Если «горняки» пройдут турецкого оппонента, то в третьем раунде Лиги Европы сыграют против «Панатинаикоса». Греческий клуб уступил шотландскому «Глазго Рейнджерс» по сумме двух встреч и вылетел из Лиги чемпионов в турнир рангом ниже.

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Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Арда Туран котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Burevestnik
ніх.. собі!
чому на виграш ШД і прохід далі 2,15?
чому так забагато?
і мало на Бешикташ, лише 3,25...
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