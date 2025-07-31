Должны проходить. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Бешикташа в матче ЛЕ
Специалисты считают донецкий клуб фаворитом предстоящего противостояния
31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».
В первом поединке подопечные Арды Турана победили соперника со счетом 4:2. Команды выйдут на поле стадиона «Stadion Miejski im. Henryka Reymana», который находится в польском городе Краков. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу – специалисты считают, что донецкий клуб может одержать вторую победу и завоевать путевку в следующий раунд.
- Шахтер Донецк – 2,15
- Ничья – 3,80
- Бешикташ – 3,25
Главный тренер «Шахтера» рассказал на пресс-конференции, что его подопечные продолжают подготовку к важному матчу и единственный, кто не сможет помочь команде – это 24-летний центральный полузащитник Дмитрий Крыськив.
Если «горняки» пройдут турецкого оппонента, то в третьем раунде Лиги Европы сыграют против «Панатинаикоса». Греческий клуб уступил шотландскому «Глазго Рейнджерс» по сумме двух встреч и вылетел из Лиги чемпионов в турнир рангом ниже.
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