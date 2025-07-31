Туран рассказал о потерях накануне важного матча в Лиге Европы

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

В первом поединке подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2. Накануне этого противостояния главный тренер «горняков» рассказал о кадровых потерях в команде:

«Что касается состава на предстоящий матч, то у нас есть только одна потеря – Крыськив, он травмирован. Мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся, ведь это отличный полузащитник, который будет очень важен в наших будущих планах.

Конечно, вместе с Марлоном Гомесом и Очеретько они будут играть важную роль в будущем. Кроме этого, в команде все хорошо. Только Марлон Сантос имел незначительное повреждение, но мы будем готовы – вся команда будет на 100 процентов готова к игре», – признался турецкий специалист.

Победитель этого противостояния в следующем раунде Лиги Европы сыграет против греческого «Панатинаикоса», который накануне вылетел из Лиги чемпионов.