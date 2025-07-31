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  4. Туран рассказал о потерях накануне важного матча в Лиге Европы
Лига Европы
31 июля 2025, 10:37 |
471
0

Туран рассказал о потерях накануне важного матча в Лиге Европы

Дмитрий Крыськив травмирован, Марлон Сантос имел незначительное повреждение

31 июля 2025, 10:37 |
471
0
Туран рассказал о потерях накануне важного матча в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

В первом поединке подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2. Накануне этого противостояния главный тренер «горняков» рассказал о кадровых потерях в команде:

«Что касается состава на предстоящий матч, то у нас есть только одна потеря – Крыськив, он травмирован. Мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся, ведь это отличный полузащитник, который будет очень важен в наших будущих планах.

Конечно, вместе с Марлоном Гомесом и Очеретько они будут играть важную роль в будущем. Кроме этого, в команде все хорошо. Только Марлон Сантос имел незначительное повреждение, но мы будем готовы – вся команда будет на 100 процентов готова к игре», – признался турецкий специалист.

Победитель этого противостояния в следующем раунде Лиги Европы сыграет против греческого «Панатинаикоса», который накануне вылетел из Лиги чемпионов.

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Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Арда Туран Дмитрий Крыськив Марлон Сантос травма
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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