Туран рассказал о потерях накануне важного матча в Лиге Европы
Дмитрий Крыськив травмирован, Марлон Сантос имел незначительное повреждение
31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».
В первом поединке подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2. Накануне этого противостояния главный тренер «горняков» рассказал о кадровых потерях в команде:
«Что касается состава на предстоящий матч, то у нас есть только одна потеря – Крыськив, он травмирован. Мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся, ведь это отличный полузащитник, который будет очень важен в наших будущих планах.
Конечно, вместе с Марлоном Гомесом и Очеретько они будут играть важную роль в будущем. Кроме этого, в команде все хорошо. Только Марлон Сантос имел незначительное повреждение, но мы будем готовы – вся команда будет на 100 процентов готова к игре», – признался турецкий специалист.
Победитель этого противостояния в следующем раунде Лиги Европы сыграет против греческого «Панатинаикоса», который накануне вылетел из Лиги чемпионов.
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