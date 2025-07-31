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  4. 8 голов и 3 ассиста. Месси признан лучшим игроком месяца MLS
Major League Soccer
31 июля 2025, 10:17 | Обновлено 31 июля 2025, 10:20
159
1

8 голов и 3 ассиста. Месси признан лучшим игроком месяца MLS

Лионель помог своей команде одержать четыре победы

31 июля 2025, 10:17 | Обновлено 31 июля 2025, 10:20
159
1
8 голов и 3 ассиста. Месси признан лучшим игроком месяца MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист клуба «Интер» Майами, Лионель Месси, признан лучшим игроком июля в MLS.

«Игрок месяца. Снова. Это просто Месси», – написано под постом MLS.

В этот месяц Лионель отыграл пять поединков в американской лиге, оформив три голевые передачи и забив восемь мячей.

На сегодня в турнирной таблице Восточной конференции «Интер» Майами занимает пятое место. В активе клуба 42 пункта за 22 поединка.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси лучший игрок Интер Майами
Андрей Витренко Источник: MLS
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