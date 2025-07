8 голов и 3 ассиста. Месси признан лучшим игроком месяца MLS

Легендарный аргентинский футболист клуба «Интер» Майами, Лионель Месси, признан лучшим игроком июля в MLS.

«Игрок месяца. Снова. Это просто Месси», – написано под постом MLS.

В этот месяц Лионель отыграл пять поединков в американской лиге, оформив три голевые передачи и забив восемь мячей.

На сегодня в турнирной таблице Восточной конференции «Интер» Майами занимает пятое место. В активе клуба 42 пункта за 22 поединка.

Player of the Month. Again. Just Messi things. 🐐👏 pic.twitter.com/9fzEGGH7Wo