Major League Soccer31 июля 2025, 10:17 | Обновлено 31 июля 2025, 10:20
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8 голов и 3 ассиста. Месси признан лучшим игроком месяца MLS
Лионель помог своей команде одержать четыре победы
31 июля 2025, 10:17 | Обновлено 31 июля 2025, 10:20
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Легендарный аргентинский футболист клуба «Интер» Майами, Лионель Месси, признан лучшим игроком июля в MLS.
«Игрок месяца. Снова. Это просто Месси», – написано под постом MLS.
В этот месяц Лионель отыграл пять поединков в американской лиге, оформив три голевые передачи и забив восемь мячей.
На сегодня в турнирной таблице Восточной конференции «Интер» Майами занимает пятое место. В активе клуба 42 пункта за 22 поединка.
Player of the Month. Again. Just Messi things. 🐐👏 pic.twitter.com/9fzEGGH7Wo— Major League Soccer (@MLS) July 30, 2025
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