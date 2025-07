ФОТО. Барселона представила новую выездную форму на сезон 2025/26

«Барселона» официально представила гостевой комплект формы на сезон 2025/26.

Дизайн экипировки выполнен в светло-золотистом цвете с черными деталями, включая логотип клуба, спонсора Spotify и особую эмблему – символ бренда Коби Брайанта, который впервые заменит традиционный логотип Nike.

Сотрудничество между «каталонцами», Nike и брендом легенды НБА Коби Брайанта продлится до сезона 2027/28. Таким образом клуб чтит память одного из величайших игроков в истории баскетбола, который был ярым фанатом испанского гранда и публично восхищался им, его философией и стилем игры.

По итогам сезона 2024/25 «блауграна» оформила внутренний требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

ФОТО. Выездной комплект формы Барселоны на сезон 2025/26

Barcelona drop their 2025/26 away kit inspired by Kobe Bryant's 'Mamba Mentality' 🤩



Bryant's Mamba logo replaces the Nike swoosh, with a snakeskin pattern woven into the shirt like reptilian armour 🐍 pic.twitter.com/EgFOy2r3VC