Манчестер Сити получил предложение по полузащитнику. Есть ответ горожан

«Ноттингем Форест» заинтересован в подписании английского полузащитника «Манчестер Сити» Джеймса Макати, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «лесники» сделали официально предложение по 22-летнему футболисту, сумма которого составляет 25 миллионов фунтов. «Горожане» данное предложение отклонили.

В прошедшем сезоне Джеймс Макати провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

🚨🌳 Manchester City have rejected £25m official bid from Nottingham Forest for James McAtee. pic.twitter.com/YAhLzCI5nT