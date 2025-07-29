Манчестер Сити получил предложение по полузащитнику. Есть ответ горожан
«Ноттингем Форест» заинтересован в Джеймсе Макати
«Ноттингем Форест» заинтересован в подписании английского полузащитника «Манчестер Сити» Джеймса Макати, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «лесники» сделали официально предложение по 22-летнему футболисту, сумма которого составляет 25 миллионов фунтов. «Горожане» данное предложение отклонили.
В прошедшем сезоне Джеймс Макати провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола близок к установлению уникального рекорда.
🚨🌳 Manchester City have rejected £25m official bid from Nottingham Forest for James McAtee. pic.twitter.com/YAhLzCI5nT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025
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