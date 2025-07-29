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  4. Манчестер Сити получил предложение по полузащитнику. Есть ответ горожан
Англия
29 июля 2025, 13:33 |
597
1

Манчестер Сити получил предложение по полузащитнику. Есть ответ горожан

«Ноттингем Форест» заинтересован в Джеймсе Макати

29 июля 2025, 13:33 |
597
1
Манчестер Сити получил предложение по полузащитнику. Есть ответ горожан
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

«Ноттингем Форест» заинтересован в подписании английского полузащитника «Манчестер Сити» Джеймса Макати, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «лесники» сделали официально предложение по 22-летнему футболисту, сумма которого составляет 25 миллионов фунтов. «Горожане» данное предложение отклонили.

В прошедшем сезоне Джеймс Макати провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола близок к установлению уникального рекорда.

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Джеймс Макати Ноттингем Форест Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Mark4854590
Манчестер Сіті потрібно мати глибину складу. І з Макаті розлучатися не хочуть
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