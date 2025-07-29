Англия29 июля 2025, 12:14 |
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Пеп Гвардиола близок к установлению уникального рекорда
Джеймс Траффорд должен помочь в этом тренеру «Манчестер Сити»
29 июля 2025, 12:14 |
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Ожидается, что в ближайшее время «Манчестер Сити» подпишет голкипера «Бернли» Джеймса Траффорда.
После этого подписания общая сумма всех приобретений команд под руководством Пепа Гвардиолы превысит 2 млрд евро.
Тренер «Манчестер Сити» станет первым в истории, кто достигнет этой отметки.
Топ-5 тренеров по суммарному количеству купленных футболистов
- 1,99 млрд евро – Пеп Гвардиола (Испания)
- 1,31 млрд евро – Диего Симеоне (Аргентина)
- 1,20 млрд евро – Массимилиано Аллегри (Италия)
- 1,19 млрд евро – Томас Тухель (Германия)
- 1,16 млрд евро – Антонио Конте (Италия)
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