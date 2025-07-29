Пеп Гвардиола близок к установлению уникального рекорда

Ожидается, что в ближайшее время «Манчестер Сити» подпишет голкипера «Бернли» Джеймса Траффорда.

После этого подписания общая сумма всех приобретений команд под руководством Пепа Гвардиолы превысит 2 млрд евро.

Тренер «Манчестер Сити» станет первым в истории, кто достигнет этой отметки.

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