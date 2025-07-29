Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп Гвардиола близок к установлению уникального рекорда
Англия
29 июля 2025, 12:14 |
483
0

Пеп Гвардиола близок к установлению уникального рекорда

Джеймс Траффорд должен помочь в этом тренеру «Манчестер Сити»

29 июля 2025, 12:14 |
483
0
Пеп Гвардиола близок к установлению уникального рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Ожидается, что в ближайшее время «Манчестер Сити» подпишет голкипера «Бернли» Джеймса Траффорда.

После этого подписания общая сумма всех приобретений команд под руководством Пепа Гвардиолы превысит 2 млрд евро.

Тренер «Манчестер Сити» станет первым в истории, кто достигнет этой отметки.

Топ-5 тренеров по суммарному количеству купленных футболистов

  1. 1,99 млрд евро – Пеп Гвардиола (Испания)
  2. 1,31 млрд евро – Диего Симеоне (Аргентина)
  3. 1,20 млрд евро – Массимилиано Аллегри (Италия)
  4. 1,19 млрд евро – Томас Тухель (Германия)
  5. 1,16 млрд евро – Антонио Конте (Италия)

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист, который провалился в Динамо, нашел клуб в Испании
Ливерпуль готов забрать за 90 млн евро игрока, который не нужен Реалу
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб объявил о подписании сразу 2 футболистов
Пеп Гвардиола Джеймс Траффорд Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ финансы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ
Футбол | 28 июля 2025, 14:12 10
Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ
Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ

Оцениваем, с кем придется бороться за место в составе центрбеку сборной Украины при переезде в Париж

Романо подтвердил. ПСЖ принял важное решение о трансфере Забарного
Футбол | 29 июля 2025, 11:00 1
Романо подтвердил. ПСЖ принял важное решение о трансфере Забарного
Романо подтвердил. ПСЖ принял важное решение о трансфере Забарного

Французский клуб намерен ускорить переговоры с «Борнмутом», чтобы быстрее подписать защитника

АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бокс | 29.07.2025, 07:59
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ
Футбол | 29.07.2025, 09:13
«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ
«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Футбол | 29.07.2025, 09:14
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 6
Футбол
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
27.07.2025, 14:03 1
Футбол
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 197
Футбол
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
27.07.2025, 10:17 15
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
28.07.2025, 09:59
Футбол
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем